Paparazzi tóm dính Mbappe hẹn hò với nữ diễn viên phim 18+

Sự xuất hiện liên tục của siêu sao Real Madrid bên cạnh nữ diễn viên đình đám Tây Ban Nha tại cả Madrid và Paris đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế những ngày qua.

Mặc dù đang trong quá trình điều trị chấn thương bong gân đầu gối, Kylian Mbappe vẫn là cái tên phủ sóng dày đặc trên các mặt báo, nhưng lần này không phải vì những bàn thắng trên sân cỏ. Theo truyền thông quốc tế, tiền đạo sinh năm 1998 được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm bí mật với Ester Expósito nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo và là biểu tượng quyến rũ của thế hệ trẻ xứ sở Bò tót.

Tin đồn bắt đầu bùng nổ khi blogger nổi tiếng người Pháp Aqababe chia sẻ thông tin cặp đôi đã dành thời gian bên nhau tại Madrid vào ngày 25/2. Sự việc càng thêm nóng hồi khi cả hai được cho là đã xuất hiện tại Paris vào đầu tháng 3.

Một số nhân chứng khẳng định đã bắt gặp Mbappe và Expósito có những cử chỉ thân mật, thậm chí là trao nhau nụ hôn tại một quán bar sang trọng ở thủ đô nước Pháp. Trùng hợp thay, đây cũng là thời điểm Ester Expósito có mặt tại Paris để tham dự sự kiện Le Grand Dîner du Louvre trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Giới thượng lưu (Élite) cũng đăng tải hình ảnh một bàn tiệc dành cho hai người với tầm nhìn lãng mạn hướng ra tháp Eiffel, càng khiến người hâm mộ tin rằng "người giấu mặt" chính là chân sút số một của đội tuyển Pháp.

Khoảnh khắc Mbappe bị tóm dính đi chơi với cô gái này (Ảnh: Aqababe)

Những chứng cứ cho rằng Mbappe hẹn hò với nữ diễn viên(Ảnh: Aqababe)

Về phía Mbappe, anh hiện đang có mặt tại Paris để theo dõi quá trình phục hồi chấn thương dưới sự giám sát của các chuyên gia theo khuyến nghị từ đội ngũ y tế của Real Madrid. Việc anh xuất hiện tại các địa điểm giải trí cùng mỹ nhân người Tây Ban Nha trong thời gian dưỡng thương đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ "Kền kền trắng".

Nữ diễn viên Tây Ban Nha rộ tin hẹn hò với Mbappe (Ảnh: Getty)

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Kylian Mbappe và Ester Expósito đều chọn cách giữ im lặng trước những đồn đoán. Đây không phải lần đầu tiên Expósito vướng tin đồn với các ngôi sao của Real Madrid; năm ngoái, cô từng bị nghi ngờ hẹn hò với Vinicius Jr nhưng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, với Mbappe, sự im lặng kéo dài của cả hai đang khiến dư luận tin rằng mối quan hệ này "trên mức tình bạn".