Paparazzi tóm cảnh Brooklyn Beckham có hành động thân mật quá đà giữa phố với vợ tỷ phú khiến dân tình ngượng đỏ mặt

Dù liên tục vướng tin đồn bất hòa với gia đình David Beckham và Victoria , Brooklyn Beckham và vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz vẫn giữ mối quan hệ vợ chồng cực hạnh phúc. Mới đây cặp đôi vừa khiến netizen bất ngờ khi tổ chức một buổi lễ ấm cúng để làm mới lời thề cưới vào ngày 2/8.

Trên trang cá nhân, cả hai đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào, cùng nắm tay trong trang phục trắng tinh khôi và trao nhau ánh mắt đầy cảm xúc. Buổi lễ được tổ chức tại một địa điểm riêng tư, không quá rình rang nhưng lại đậm chất tình yêu và ý nghĩa gắn kết sau hơn ba năm bên nhau.

Sau ngày lễ làm mới lời thế cưới, cặp đôi đã có chuyến đi chơi đánh dấu 3 năm ngày cưới tại New York. Trong loạt ảnh được paparazzi tóm gọn, Brooklyn khiến dân tình rần rần bởi khoảnh khắc có ánh mắt cực tình với vợ. Anh chàng còn không ngần ngại đặt tay lên vòng 3 sexy của cô nàng khiến người xem chỉ biết đỏ mặt. Trong loạt ảnh mới, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy sự bình yên và hạnh phúc mà họ đang tận hưởng bên nhau bất chấp mọi điều tiếng từ bên ngoài.

Ánh mắt cực tình của Brooklyn Beckham dành cho vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz

Cặp đôi tình tứ dạo bước trên phố

Brooklyn Beckham không ngại có cử chỉ thân mật với vợ Nicola Peltz

Brooklyn và Nicola quen biết từ năm 2019, nhanh chóng công khai tình cảm và đính hôn chỉ sau một năm hẹn hò. Đám cưới thế kỷ của cả hai diễn ra vào tháng 4/2022 tại khu biệt thự xa hoa trị giá hàng trăm triệu USD của gia đình Peltz ở Palm Beach, Florida. Hôn lễ này từng được truyền thông quốc tế ví như "dạ tiệc hoàng gia phiên bản Hollywood" khi quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A.

Tuy nhiên, sau đám cưới cổ tích, chuyện tình của cặp đôi lại liên tục bị đặt dấu hỏi khi tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" với gia đình Beckham nổ ra. Mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ chuyện Nicola từ chối mặc váy cưới do mẹ chồng – Victoria Beckham thiết kế, thay vào đó chọn Versace. Dù sau đó cả hai bên lên tiếng phủ nhận, nhưng các hành động xa cách sau này lại khiến nghi vấn càng thêm bùng nổ.

Trong nhiều dịp quan trọng của gia đình Beckham như sinh nhật bố David, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, kỳ nghỉ ở St Tropez… vợ chồng Brooklyn hoàn toàn vắng mặt. Netizen còn tinh mắt soi ra việc hai em trai của Brooklyn là Romeo và Cruz đã âm thầm hủy theo dõi vợ chồng anh trên Instagram, càng khiến tin đồn "nội chiến gia đình" lan rộng.

Dẫu vậy, giữa mọi ồn ào, Brooklyn vẫn luôn thể hiện sự yêu chiều và chung thủy tuyệt đối với vợ. Anh từng viết tâm thư dài cảm động nhân dịp kỷ niệm cưới, khẳng định Nicola là "tâm hồn và người đồng hành trọn đời". Brooklyn thậm chí đã xăm hơn 70 hình liên quan đến vợ trên cơ thể, trong khi Nicola cũng đáp lại bằng cách xăm tên chồng ở lưng.

Buổi lễ làm mới lời thề lần này được xem như động thái khẳng định tình yêu vững chắc của cặp đôi giữa những ồn ào chưa có hồi kết với nhà Beckham.