Ousmane Dembele đối mặt nỗi ám ảnh kể từ danh hiệu Quả bóng Vàng

Vài tháng trôi qua kể từ danh hiệu Quả bóng Vàng, số ngày Ousmane Dembele nằm giường bệnh đã vượt mức cả mùa giải trước. Ảnh: The Sun

Chấn thương có thể nói là nỗi ám ảnh với sự nghiệp của Ousmane Dembele. Cho đến trước mùa giải kỳ diệu 2024/25, ngôi sao người Pháp đã phải nghỉ thi đấu đến gần 800 ngày kể từ khi bắt đầu thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Khi cùng Paris Saint-Germain trải qua mọi vinh quang, một phép màu đã đến với Dembele và thể trạng mong manh của anh. Toàn bộ mùa giải 2024/25, Dembele chỉ nghỉ 50 ngày sau 4 chấn thương khác nhau. Nền tảng này đã đưa Dembele đạt đến đẳng cấp cao nhất và thành quả là danh hiệu Quả bóng Vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp. Từng nói về Dembele và câu chuyện này, cựu danh thủ Pháp và PSG, Jerome Rothen bình luận hài hước rằng: "Dembouz có lẽ đã dành hết toàn bộ may mắn mà cậu ấy phải đánh đổi qua những chấn thương trước đây cho mùa 2024/25, để giành được Quả bóng Vàng. Với một trạng thái lành lặn, cậu ấy đã thăng cấp lên đỉnh cao tuyệt đối."

Bước sang mùa giải hiện tại, có vẻ may mắn đó với Dembele đang không còn phát tác như trước. Buổi lễ vinh danh anh đến với Quả bóng Vàng cũng trùng thời điểm anh chịu phải chấn thương gân khoeo, "bóng ma" đã từng khiến anh phải nằm viện rất nhiều lần trong quá khứ. Và nó như một điểm khởi đầu cho giai đoạn vắng bóng của Dembele tại PSG với một tần suất cao hơn, vì một nguyên nhân quá quen thuộc là chấn thương. Cho đến khi Ligue 1 2025/26 sắp bước vào kỳ nghỉ đông, Dembele chỉ hiện diện 12 trận kể từ đầu mùa, đóng góp 3 bàn thắng và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đó là hậu quả từ 65 ngày làm bạn với giường bệnh của Dembele chỉ tính qua nửa mùa này, vượt mức cả toàn bộ mùa trước.

"Dembele đã cùng PSG cày ải quá nhiều ở mùa 2024/25. Cho dù với đội ngũ y tế đẳng cấp cùng một ý thức cải thiện thể chất, giới hạn dành cho Dembele vẫn rất hiển nhiên. Cậu ấy đã dùng mọi vốn liếng để giúp PSG cùng bản thân đạt mọi danh hiệu. Và giờ đây cậu ấy phải nghỉ ngơi như một quy luật tự nhiên." - HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps nói về Dembele sau khi ngôi sao của PSG chấn thương ở đợt tập trung đội tuyển hồi tháng 9.

Trận hòa mới nhất của PSG tại Champions League trên sân Athletic Bilbao vào đêm qua, Dembele tiếp tục vắng bóng vì bị ốm. Anh được xác nhận không đáp ứng thể trạng cho chuyến viếng thăm Xứ Basque từ hôm thứ hai và sau đó, ban huấn luyện PSG đã loại đương kim Quả bóng Vàng khỏi danh sách đăng ký. Trước Bilbao, PSG đã thi đấu bế tắc khi không một lần chọc thủng lưới đối thủ. Tình hình này chỉ khiến người hâm mộ PSG càng khát khao Dembele sớm trở lại.

Trong cơn vật lộn của Dembele với giường bệnh, phong độ sân cỏ cũng trở nên kém hoàn hảo với PSG. Họ đã thua nhiều hơn toàn bộ mùa trước ở Ligue 1 với 2 thất bại cho đến nay. Và PSG có nguy cơ sẽ không thể vô địch mùa đông khi bị Lens xếp trên và kình địch Marseille bám đuổi sít sao.

Mọi khó khăn sẽ chỉ là thử thách để biến Ousmane Dembele mạnh mẽ hơn. Cầu thủ này đã trải qua một sự nghiệp thăng trầm để đạt được đỉnh cao Quả bóng Vàng. Giờ đây khi bóng ma quá khứ lại trỗi dậy, Dembele sẽ lại phải vượt qua nó để duy trì đỉnh cao. Một thách thức không hề dễ dàng với tuyển thủ Pháp, vì giờ đây Quả bóng Vàng là con dao hai lưỡi - vừa có thể là động lực chạm đến tự ái để Dembele vươn mình, song cũng sẽ tạo ra nghi kị rằng liệu cố gắng còn cần thiết bởi Dembele đã đứng trên đỉnh cao bóng đá. Vì Dembele đã đi trên sự nghiệp còn gì đẹp hơn, với mọi danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia đều đã gặt hái.