Ông Vũ Tiến Thành đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng tạm quyền của câu lạc bộ Ninh Bình trong giai đoạn tới. Nhà cầm quân này sẽ lập tức chia tay Hoàng Anh Gia Lai để di chuyển ra Bắc tiếp quản vị trí mới. Ông Vũ Tiến Thành đảm nhiệm công việc mà huấn luyện viên Gerard Albadalejo để lại sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha rời ghế tối qua.

HAGL đồng ý để ông Vũ Tiến Thành rời đi. Đây có thể là bước ngoặt lớn của mùa giải năm nay đối với cả 2 câu lạc bộ.

HLV Vũ Tiến Thành.

Trên trang chủ của mình, Ninh Bình FC thông báo: " Nhằm bảo đảm sự ổn định về chuyên môn trong giai đoạn quan trọng của mùa giải 2025/26, CLB Ninh Bình đã thống nhất phương án nhân sự với sự hỗ trợ từ phía HAGL.

Theo đó, ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Học viện LPBank HAGL, sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của Ninh Bình FC trong thời gian tới, cho đến khi đội bóng hoàn tất việc bổ nhiệm HLV trưởng mới. Quyết định được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì tính kỷ luật và nâng cao hiệu quả chuyên môn trong chặng đường then chốt của mùa giải ".

Ông Vũ Tiến Thành là người có ảnh hưởng lớn trong dự án hợp tác đào tạo trẻ giữa CLB Ninh Bình và Barcelona. Do đó, Chủ tịch đội Ninh Bình - ông Nguyễn Đức Thụy muốn đưa ông Thành về làm việc và hỗ trợ đội trẻ lẫn đội 1 Ninh Bình.

Ông Vũ Tiến Thành gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai cuối năm 2023 sau khi bị TP.HCM sa thải. Ông từng giúp đội bóng thành phố mang tên Bác trụ hạng thành công ở mùa 2022. Tương tự, mùa giải 2023 cũng rất khó khăn nhưng CLB TP.HCM thoát hiểm vào giờ chót.

Một thời gian sau, ông Thành từ vị trí giám đốc kĩ thuật trở thành huấn luyện viên trưởng khi người đồng nghiệp Kiatisak chuyển đến CLB Công an Hà Nội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành, đội bóng phố núi từ bỏ lối chơi đẹp mắt, hoa mỹ từng làm nên thương hiệu trong thời gian dài. Hoàng Anh Gia Lai thi đấu quyết liệt hơn, xù xì hơn và đôi lúc còn bị chỉ trích bởi một vài pha bóng thô bạo.

Ở mùa giải 2025-2026, ông Vũ Tiến Thành được đăng ký với danh nghĩa "quan chức" của CLB HAGL trước khi chuyển sang Ninh Bình.