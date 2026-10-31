Ông Velizar Popov từ chức HLV trưởng Thể Công Viettel ngay sau trận thua Nam Định

CLB Thể Công thông báo HLV Velizar Popov rời khỏi ghế HLV trưởng.

“Huấn luyện viên Velizar Popov đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội Thể Công. Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp cho đội trong chặng đường đã qua”, thông báo tối ngày 31/10 của CLB Thể Công Viettel xác nhận.

CLB Thể công Viettel thông báo chia tay HLV Popov (Ảnh: TCVT)

Trước đó, HLV Popov đã trải qua chuỗi 8 trận liền không thắng cùng đội. Tối nay, Thể công Viettel cũng thua ngược 1-3 trước Nam Định, tại vòng 6 V.League 2026/27.

Mùa giải 2026/27, Thể Công Viettel lại khởi đầu không như kỳ vọng. Tại V.League, họ xếp thứ 12 trên tổng số 14 CLB.

Sau trận đấu với Nam Định, HLV Popov cho biết: "Có một điều duy nhất mà tôi muốn nói, là tôi tự hào về các cầu thủ của tôi, về tinh thần của cả đội".

Ngay sau họp báo, ông đã xin từ chức và được lãnh đạo CLB chấp thuận. HLV Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở V.League 2026/27 mất việc.