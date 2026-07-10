Ông Park Hang Seo, Son Heung-min làm nhân chứng vụ điều tra LĐBĐ Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo cùng ngôi sao Son Heung-min và cựu HLV ĐT Hàn Quốc, Hong Myung-bo có tên trong danh sách phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc.

Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 22/7 nhằm làm rõ những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), trong đó có tranh cãi về quá trình bổ nhiệm cựu HLV đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo.

Đi tuyển Hàn Quốc gây thất vọng sau khi không vượt qua vòng bảng World Cup 2026 và sau khi đội bóng xứ Kim chi về nước, họ đã đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Dù vậy, mục tiêu cốt lõi của phiên điều trần không phải “mổ xẻ” thất bại của đội nhà mà là xem xét quy trình bổ nhiệm cựu huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo, cũng như cách thức điều hành và quản trị của KFA.

Ông Park Hang Seo sẽ tham gia phiên điều trần về các vấn đề của LĐBĐ Hàn Quốc.

Ngày 9/7, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội Hàn Quốc thông qua kế hoạch tổ chức phiên điều trần về các vấn đề liên quan đến KFA. Chủ tịch Ủy ban Lee Jae-jung cho biết: “Quốc hội sẽ xem xét những vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn HLV đội tuyển quốc gia cũng như tình hình hoạt động tổng thể của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, đồng thời tìm giải pháp đưa tổ chức này trở lại hoạt động bình thường”.

Theo tờ Yonhapnewstv , có tổng cộng 13 nhân chứng được triệu tập, bao gồm cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo, cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-kyu và cựu Giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng.

KFA cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều trần. Bốn lãnh đạo đương nhiệm được triệu tập làm nhân chứng, trong đó có hai Phó Chủ tịch Lee Yong-soo và Kim Byung-ji, dự kiến sẽ có mặt để trả lời chất vấn. Nhiều cựu lãnh đạo của KFA cũng được cho là sẽ tham dự, trong đó có cựu Phó Chủ tịch Park Hang Seo. Theo tờ Chosun , ông Park tham dự phiên điều trần với tư cách nhân chứng cùng nhiều cựu và đương kim lãnh đạo của KFA.

Ông Park Hang Seo phát biểu hôm 28/6 sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026: “Với tư cách là trưởng đoàn của đội tuyển dự World Cup, tôi xin thay mặt liên đoàn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ tại World Cup 2026”.

Tới hôm 7/7, hãng thông tấn Yonhap đưa tin ông Park Hang Seo đã từ chức phó chủ tịch KFA. Ông Park gia nhập ban điều hành khóa 55 của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoái và phụ trách công tác hỗ trợ các đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ. Ông Park đã đảm nhiệm cương vị này được khoảng 1 năm 3 tháng.

Trong khi đó, HLV Hong Myung-bo đã ra tuyên bố thông qua quỹ do ông điều hành, xác nhận sẽ tham dự phiên điều trần.

Ông Hong nhấn mạnh: “Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm của một HLV cho đến phút cuối cùng”. Liên quan đến tranh cãi cho rằng ông “bỏ sang Mỹ để lẩn tránh”, Hong Myung-bo giải thích: “Là trụ cột của gia đình, tôi buộc phải bảo vệ người thân trước những lo ngại về an toàn cá nhân, bao gồm cả các lời đe dọa nhằm vào tôi và gia đình. Đây tuyệt đối không phải là lựa chọn nhằm phớt lờ hay trốn tránh trách nhiệm”.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều lo ngại về hiệu quả thực chất của phiên điều trần. Đến nay, cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-kyu vẫn chưa xác nhận sẽ tham dự, trong khi cựu Giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng, người được xem là nhân vật đóng vai trò quyết định trong việc bổ nhiệm Hong Myung-bo, cũng có khả năng vắng mặt vì mới nhận công việc tại một câu lạc bộ ở Campuchia.

Trong một diễn biến khác, đại diện của Son Heung-min, người cũng nằm trong danh sách nhân chứng, cho biết anh không thể tham dự do trùng lịch thi đấu cùng câu lạc bộ vào đúng ngày diễn ra phiên điều trần.

Tờ Chosun cho biết: “Son Heung-min và Hwang Hee-chan, được bổ sung vào danh sách theo đề nghị của nghị sĩ Lim Oh-kyung thuộc Đảng Dân chủ, dự kiến sẽ bị chất vấn về màn trình diễn của đội tuyển tại World Cup và các vấn đề liên quan đến đội tuyển quốc gia”.

Theo kết quả thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, việc bổ nhiệm HLV Klinsmann vào tháng 2/2023 diễn ra trong bối cảnh chức năng của Ủy ban Tăng cường Sức mạnh Đội tuyển Quốc gia, cơ quan dẫn dắt quy trình này, đã bị vô hiệu hóa. Thanh tra cũng xác nhận rằng khi cựu HLV Hong được bổ nhiệm sau đó, ông Lee Im-saeng (khi đó là Giám đốc Kỹ thuật, người không có thẩm quyền bổ nhiệm HLV) đã tự ý đề cử ứng viên và quy trình phỏng vấn đã được thực hiện một cách thiếu minh bạch.