Ông Park Hang-seo sang Việt Nam hội ngộ trò cưng Tiến Linh sau thất bại bị chỉ trích nặng nề ở World Cup

Ngay sau khi cùng đội tuyển Hàn Quốc về nước sau thất bại ở World Cup, ông Park Hang-seo đã đến Việt Nam.

Trở về từ Bắc Mỹ sau giải đấu World Cup không như ý cùng tuyển Hàn Quốc. Ông Park Hang-seo đã quyết định từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) để nhận trách nhiệm. Sau đó ông Park cũng đã lập tức bay sang Việt Nam để nghỉ ngơi.

Ông Park Hang-seo nhận cùng tuyển Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội (Ảnh: MBC)

Trong chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày này, ông đã có buổi gặp gỡ và dùng bữa tối thân mật cùng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trên trang cá nhân, Tiến Linh hào hứng chia sẻ bức ảnh chụp chung đầy rạng rỡ bên người thầy cũ kèm dòng trạng thái đầy tình cảm gọi ông là "Papa". Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí vui vẻ, cho thấy sợi dây tình cảm thầy trò bền chặt dù ông đã rời ghế thuyền trưởng ĐTQG Việt Nam từ lâu.

Ông Park Hang-seo hội ngộ Tiến Linh (Ảnh: FBNV)

Chuyến đi tới Việt Nam lần này chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi để chiến lược gia người Hàn Quốc nạp lại năng lượng. Ngay sau kỳ nghỉ này, ông Park Hang-seo sẽ lên đường sang Thái Lan để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Bến đỗ tiếp theo của ông sẽ là CLB Kanchanaburi Power, một đội bóng đang chinh chiến tại giải hạng Nhất Thái Lan (Thai League 2). Với việc nhận lời dẫn dắt một đại diện của xứ sở Chùa Vàng, thầy Park được kỳ vọng sẽ dùng kinh nghiệm và cái duyên đối đầu với bóng đá Thái Lan để giúp Kanchanaburi Power hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng lên chơi tại Thai League 1.

Sự tái xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo tại khu vực Đông Nam Á trên băng ghế chỉ đạo chắc chắn sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và người hâm mộ bóng đá khu vực trong thời gian tới.