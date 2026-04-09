Ông Diego Giustozzi nói gì khi Việt Nam tái ngộ Indonesia ở bán kết futsal Đông Nam Á?

HLV Diego Giustozzi cho biết đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chơi với 100% sức mạnh khi gặp Indonesia

Thất bại 2-4 trước Thái Lan đã đẩy đội tuyển futsal Việt Nam vào cuộc đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ Indonesia. Futsal Indonesia đang vươn lên một cách mạnh mẽ, khiến các đối thủ trong khu vực phải ngạc nhiên.

Sau chức vô địch Đông Nam Á năm 2024, Indonesia tiếp tục gây ấn tượng khi giành HCV SEA Games 33 (Thái Lan) và gần đây đã đánh bại chính đội tuyển futsal Việt Nam tại giải futsal châu Á 2026.

Trận bán kết với Indonesia vì vậy dự báo sẽ đầy thách thức với thầy trò HLV Diego Giustozzi. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra trưa nay, ông Giustozzi cũng đề cao lối chơi và sức mạnh của Indonesia:

"Trình độ của Indonesia đã thay đổi, và họ thể hiện bộ mặt rất khác tại giải châu Á vừa qua. Hector (HLV trưởng Indonesia-pv) và Liên đoàn của họ đã làm tốt công việc. Có thể chúng tôi sắp gặp đội bóng mạnh nhất khu vực. Họ thi đấu đúng nghĩa bóng đá futsal, một lối chơi đẹp và tôi rất vui khi gặp những đối thủ như vậy"-HLV Giustozzi cho biết.

Theo ông Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam vừa thua Indonesia. Trận đấu sắp tới cũng sẽ khó khăn khi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Tuy nhiên, ông Giustozzi cũng khẳng định đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng 100% cho trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, HLV Hector của Indonesia bày tỏ lo ngại trọng tài không theo kịp nhiều tình huống ở các trận đấu của giải, đặc biệt trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Ông Hector hy vọng BTC sẽ áp dụng công nghệ để đảm bảo các trận đấu diễn ra chất lượng tốt hơn.

Trận bán kết giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra ngày mai, 10/4.