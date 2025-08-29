Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh

Ông Cao Tiến Đoan (Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa) vừa bị điều tra liên quan đến vi phạm kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Vụ việc khiến đội bóng xứ Thanh lao đao, trong bối cảnh tiềm ẩn nguy cơ rớt hạng cuối mùa giải 2025-2026.



CLB Thanh Hóa sẽ được chuyển giao cho đơn vị mới quản lý

Năm 2020, ông Đoan nhận trọng trách điều hành CLB Thanh Hóa bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa có vốn điều lệ 36 tỉ đồng. Dưới thời "bầu" Đoan, đội bóng xứ Thanh gặt hái nhiều thành công ở sân chơi quốc nội, lập kỷ lục 2 năm liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia (2023 và 2023-2024), đoạt Siêu cúp Quốc gia 2023….

Tối 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, tại địa chỉ trụ sở số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đội bóng xứ Thanh có khởi đầu không tốt ở V-League mùa này

Vụ việc có thể ảnh hưởng đến hoạt động tập luyện và thi đấu của CLB Thanh Hóa trong màu giải 2025-2026. Vì vậy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Thanh Hóa đã gửi tờ trình lên Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao công tác quản lý CLB Thanh Hoá.

Nội dung tờ trình viết: "...Để đảm bảo duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa tham gia thi đấu mùa giải 2025-2026; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chủ tịch UBND xem xét:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa trước mắt thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu đảm bảo quy định của Ban Tổ chức mùa giải V-League 2025 – 2026. Đồng thời nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mời các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đủ năng lực để tiếp quản đội bóng theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét những nội dung vượt thẩm quyền".

Bóng đá xứ Thanh có nguy cơ rớt hạng hoặc giải thể nếu không tìm được nhà tài trợ mới, tăng cường lực lượng

Nếu "bầu" Đoan không còn đầu tư và đội bóng chưa kịp có nhà tài trợ mới, ngân sách hoạt động của CLB Thanh Hóa tiếp tục suy giảm, dẫn đến hệ lụy cầu thủ, HLV có thể bị nợ lương, thưởng hay phí "lót tay", mất tinh thần thi đấu cống hiến…, khiến đội bóng đối diện nguy cơ rớt hạng.