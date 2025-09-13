“Ôm hận” trước tuyển Việt Nam, HLV Hà Lan của tuyển Indonesia sắp mất việc?

Chỉ trong vài tháng, HLV Gerald Vanenburg đã để mất 2 mục tiêu lớn cùng U23 Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo thua U23 Việt Nam trên sân nhà và không thể giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Tới vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Indonesia tiếp tục bị gây thất vọng khi bị loại sớm và không giành vé vào VCK.

Giới chuyên môn và truyền thông Indonesia cho rằng HLV Gerald Vanenburg đang không làm tốt công việc của mình và có thể sẽ bị sa thải.

Chuyên gia Kesit Budi Handoyo (Indonesia) nhận xét: “Chúng ta phải so sánh thành tích U23 Indonesia hiện tại với những thành tích trước đó của huấn luyện viên tiền nhiệm Shin Tae-yong. Thành thật thừa nhận rằng, HLV Vanenburg không hề giỏi hơn ông Shin Tae-yong.

Bởi vì trên thực tế, HLV Vanenburg đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà LĐBĐ Indonesia giao phó là giúp U23 Indonesia đủ điều kiện tham dự VCK U23 châu Á 2026 và giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025”.

HLV Gerald Vanenburg

Ông Kesit Budi Handoyo nói về khả năng LĐBĐ Indonesia sa thải HLV Vanenburg: “Tôi nghĩ thời điểm này là hợp lý để cân nhắc việc thanh lý hợp đồng với HLV Vanenburg. Nhưng có 1 điều phải lưu ý, việc thay đổi HLV cũng chưa chắc giúp U23 Indonesia mạnh lên. Tôi tin rằng LĐBĐ Indonesia đang xem xét rất kỹ các yếu tổ để đưa ra quyết định”.

Trong năm 2025, U23 Indonesia còn 1 giải đấu quan trọng là SEA Games 33. Trước đó, ông Vanenburg từng tiết lộ sẽ không cầm quân ở giải đấu này. Một số nguồn tin cho biết LĐBĐ Indonesia có thể lại nhờ cậy đến HLV Indra Sjafri – người từng cùng U23 Indonesia giành HCV SEA Games 32.

HLV Gerald Vanenburg được bổ nhiệm hồi đầu năm 2025 trong tham vọng xây dựng ban huấn luyện học hỏi phong cách bóng đá Hà Lan cho U23 Indonesia và hướng tới mục tiêu xa là Olympic 2028. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan đang có nguy cơ không thể đi đến trọn vẹn hợp đồng.