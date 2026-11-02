Olympic trẻ 2026: Thể thao Việt Nam có chiến thắng đầu tiên

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thị Thu Huyền là người đầu tiên thi đấu và giành được thắng lợi khởi đầu tại Dakar (Senegal).

Thu Huyền và HLV Ngô Trung Dũng tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: VBF

Môn cầu lông tại Olympic trẻ 2026 khởi tranh các trận vòng bảng đơn nam, đơn nữ vào ngày 1-11 (theo giờ địa phương).

Nguyễn Thị Thu Huyền tự tin đối đầu với Zahra Robati (Iran) tại trận thứ nhất trong khuôn khổ vòng bảng bảng E, sau đó thắng nhanh chóng với tỷ số 2-0 (21/14, 21/15). HLV Ngô Trung Dũng của Đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết Thu Huyền thi đấu chắc chắn, làm đúng đấu pháp đưa ra.

Nội dung đơn nữ có 32 tay vợt góp mặt. Nguyễn Thị Thu Huyền được bốc thăm vào Bảng E cùng Zahra Robati (Iran), Chiraz Halimi (Algeria) và Kungkaew Kakanik (Thái Lan, hạt giống số 7). Tại giải, hạt giống số 1 là Ip Sum Yau (Hongkong, Trung Quốc).

Các tay vợt thi đấu vòng tròn 1 lượt trong vòng bảng, chọn ra người xuất sắc nhất giành quyền đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Thị Thu Huyền tham dự đấu trường Olympic trẻ và cầu lông Việt Nam chỉ có 1 suất tham dự tại Senegal.

Theo lịch, đối thủ tiếp theo trong ngày 2-11 của Thu Huyền sẽ là Chiraz Halimi (Algeria).

Đoàn thể thao Việt Nam có 10 tuyển thủ được trao suất dự Olympic trẻ 2026. Theo lịch thi đấu sớm, đại diện của các môn bơi, wushu, cầu lông sẽ thi đấu trước tiên.

Trong lịch sử, cầu lông Việt Nam từng có 1 tấm HCĐ tại Olympic trẻ thế giới với thành tích của tay vợt Vũ Thị Trang ở nội dung đơn nữ tại Olympic trẻ 2010 diễn ra tại Singapore.