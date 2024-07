Cựu binh Alexandre Lacazette (phải) giúp Olympic Pháp đã đánh bại Olympic Mỹ 3-0.

Sau hiệp một không có bàn thắng, thế trận tấn công mạnh mẽ của Olympic Pháp được cụ thể hóa ở phút 61 khi Alexandre Lacazette, một trong những 3 cầu thủ quá tuổi, tung cú sút hạ gục thủ môn Patrick Schulte để mở tỉ số lên 1-0. Michael Olise, người vừa thực hiện một vụ chuyển nhượng nổi bật từ Crystal Palace sang Bayern Munich, đã nhân đôi cách biệt sau đó 8 phút, và Loic Bade đánh đầu ghi bàn ở phút 85, giúp đội bóng của HLV Thierry Henry giành chiến thắng mở màn.

HLV Henry đánh giá sau khi đội giành vị trí đầu bảng A: “Tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn. Các cầu thủ Mỹ không bao giờ bỏ cuộc. Tinh thần chiến đấu đó luôn ở trong họ. Họ luôn tin rằng có thể quay trở lại. Tôi biết điều đó. Tôi đã chơi ở MLS, tôi đã huấn luyện ở MLS, vì vậy tôi biết đó là thứ mà họ có”.

Olympic Mỹ, lần đầu tiên tham dự Olympic ở môn bóng đá nam kể từ năm 2008, đứng thứ ba sau New Zealand, đội đã đánh bại Guinea 2-1 trong trận đấu khác của bảng A. Djordje Mihailovic, người chứng kiến nỗ lực dứt điểm dội xà ngang và tuyển Mỹ không thể là đội dẫn trước ở đầu hiệp 2, đánh giá: “Thật không may, vào một ngày khác có thể bóng sẽ đi vào lưới. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi cần phục hồi tinh thần vì chúng tôi đã thi đấu tốt trong 70 phút đầu tiên, ngay cả sau khi họ ghi bàn, chúng tôi đã phản ứng rất tốt”.

Trong khi HLV Olympic Mỹ, Marko Mitrovic đánh giá: “Tôi không thể phàn nàn bất cứ điều gì về các cầu thủ. Họ đã đến đúng chỗ. Trong thâm tâm tôi có cảm giác rằng chúng tôi không đáng phải thua theo cách này. Màn trình diễn này chắc chắn sẽ khiến chúng tôi có cảm thấy thoải mái khi bước vào 2 trận đấu tiếp theo”.

Ở diễn biến còn lại của bảng A. New Zealand được hưởng quả phạt đền ở phút 24, nhưng thủ môn Soumaila Sylla của Guinea đã đấm bay nỗ lực của đội trưởng Matthew Garbett. Tuy nhiên, New Zealand nhanh chóng phục hồi và Garbett ghi bàn sau đó một phút để dẫn trước 1-0. Guinea san bằng bàn thắng của Amadou Diawara ở phút 72, nhưng New Zealand đã đáp trả nhờ công của Ben Waine ở phút 76, ấn định chiến thắng 2-1.

New Zealand, đội từng tiến vào tứ kết tại Thế vận hội Tokyo, sẽ đối đầu Mỹ ở lượt trận tiếp theo. Trong khi Guinea, ở màn ra mắt Olympic, có nguy cơ dừng bước sớm khi gặp ứng viên Pháp. Lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra vào ngày 27-7.