Odegaard ghi bàn, Arsenal đánh bại Napoli 1-0

Arsenal đánh bại Napoli với tỷ số 1-0 ở vòng 1 UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) nhờ bàn thắng của Martin Odegaard.

Napoli thất bại trước Arsenal với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà Diego Armando Maradona (Naples, Italy). Đại diện của bóng đá Anh hoàn toàn áp đảo nhưng chỉ ghi được một bàn thắng từ pha dứt điểm của Odegaard.

Arsenal chiếm ưu thế trong toàn bộ hiệp một. Đội khách kiểm soát bóng 53%, thực hiện tới 13 pha dứt điểm, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,87. Tuy nhiên, chất lượng nhịp xử lý cuối cùng của các cầu thủ Arsenal không tốt.

Napoli phòng ngự chặt chẽ với khối đội hình lùi sâu. Đại diện của Italy cũng có vài tình huống tấn công đáp trả nhưng những pha kết thúc bằng sút xa của De Bruyne và đồng đội không làm khó được thủ môn đối phương.

Arsenal bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận gặp Napoli. (Ảnh: Reuters)

Sau hiệp đầu tiên không có bàn thắng, Arsenal vẫn kiên trì ép sân bằng khả năng kiểm soát vượt trội. Đội bóng Anh nâng tỷ lệ giữ bóng lên 62% ở nửa sau của trận đấu và tấn công vào vòng cấm đối thủ nhiều hơn. Dù vậy, những cơ hội liên tiếp trôi qua trong những pha bỏ lỡ khó tin.

Phải đến phút 75, “Pháo thủ” mới có bàn thắng mở tỷ số sau pha phối hợp nhịp nhàng ở tốc độ cao. Odegaard tung cú sút hiểm hóc đưa bóng dội cột vào lưới, đưa Arsenal vượt lên.

Arsenal không cho Napoli cơ hội lật ngược. Thế trận kiểm soát chủ động của đội khách triệt tiêu toàn bộ mối đe dọa từ hàng công đối thủ. Arsenal thậm chí suýt nâng tỷ số lên 2-0 khi Kai Havertz đưa bóng vào khung thành ở vị trí việt vị trong thời gian bù giờ.

Chung cuộc, Arsenal thắng Napoli 1-0 để duy trì mạch bất bại (không tính luân lưu) tại UEFA Champions League kéo dài từ mùa giải trước.

Thông tin trước trận Napoli đấu Arsenal

Napoli khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Genoa, nhưng sau đó là 2 trận thua liên tiếp khi gặp những đối thủ mạnh là Como (1-2) và Inter Milan (2-3). Ngược lại, Arsenal toàn thắng cả 4 trận từ đầu mùa giải, ghi tới 9 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào

Hệ thống dự đoán tỷ lệ thắng trận Napoli vs Arsenal của Opta nghiêng về đại diện bóng đá Anh . Arsenal chiến thắng trong 52,3% kịch bản mô phỏng bằng dữ liệu, Napoli đạt 22,4%, còn khả năng hòa là 25,3%.

Arsenal có phong độ rất cao ở đầu mùa giải trước trận đấu với Napoli. (Ảnh: Reuters)

Khi đối đầu với các đội bóng Anh ở cúp châu Âu, Napoli chỉ thua 3 lần trong 13 trận trên sân nhà, một trong số đó là thất bại 2-3 trước Chelsea năm ngoái. Arsenal chỉ thắng một lần trong 6 chuyến làm khách gần nhất ở Italy, thua tới 4 trận và có 5 trận không ghi bàn.

Lịch sử đối đầu giữa Napoli và Arsenal có 4 trận. Đội bóng Anh thắng 3 trận và giữ sạch lưới trong cả 3 chiến thắng.

Link xem trực tiếp Napoli vs Arsenal hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Napoli đấu với Arsenal được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Napoli vs Arsenal (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-3?ch=148

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