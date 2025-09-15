Oblique Seville giành HCV chạy 100 mét đầy trân quý cho điền kinh Jamaica

Seville "kế nghiệp" Bolt trên đường chạy 100m

* Danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên cho điền kinh Jamaica sau 10 năm

Seville đã về đích với thành tích cá nhân tốt nhất là 9,77 giây giành lấy chiến thắng, trong khi đó, Thompson (cũng của Jamaica) giành HCB với 9,82 giây còn Nhà Đương kim vô địch người Mỹ rất nổi tiếng - anh Lyles chỉ giành HCĐ với thời gian 9,89 giây.

Đây là danh hiệu vô địch thế giới chạy nước rút 100m đầu tiên của đảo quốc Caribbean, kể từ khi “Tia chớp” Usain Bolt, người theo dõi chiến thắng ngay ở trên khán đài, giành cú đúp 100m và 200m tại Giải điền kinh vô địch thế giới hồi năm 2015 ở Bắc Kinh.

Thậm chí Bolt (từng 11 lần giành HCV ở Giải VĐTG), đã đặt cược vào một chiến thắng 1-2 dành cho các “đàn em đồng hương” ở cự ly 100m này, công khai ủng hộ cả Thompson lẫn Seville đánh bại Nhà Đương kim VĐTG và kiêm cả ĐKVĐ Olympic. Điều đó đã chứng tỏ anh là một chuyên gia có nhận định cực kỳ sắc bén... không thua gì tốc độ thời còn thi đấu.

Bolt đã vỡ òa trong tiếng reo hò khi 2 VĐV Jamaica lao qua vạch đích như là 2 cơn lốc. Trong khi đó, bài hát “Buffalo Soldier” của Bob Marley vang lên trên loa phát thanh khi một lượng lớn người hâm mộ Jamaica reo hò trong sự sung sướng, Seville đáp lại bằng cách xé toạc phần trên của bộ đồ chạy liền thân để ăn mừng đầy hoang dại.

Vốn là một người thích trình diễn, Lyles ở làn chạy số 4, bên ngoài Kayinsola Ajayi (Nigeria), đã được chào đón nồng nhiệt bởi đám đông khán giả ngồi chật cứng SVĐ Quốc gia Tokyo. Khi máy quay trên đường chạy phóng to hình ảnh giới thiệu trên 2 màn hình khổng lồ, ngôi sao người Mỹ 28 tuổi đã giơ tay lên. Nhưng cuối cùng, không có chiến thắng.

Thompson thì trầm lặng hơn nhiều ở làn số 5, Kenny Bednarek của Mỹ ở làn 6, còn Seville lại rất điềm tĩnh đứng ở làn thứ 7. Letsile Tebogo, người giành HCB Olympic cho Botswana, thi đấu ở làn 8. Akani Simbine và Gift Leotlela, 2 VĐV người Nam Phi, được bốc thăm ở làn 1 và 9.

Tuy nhiên, đã có kịch tính xảy ra khi Tebogo phạm lỗi xuất phát (false start). Cú loạng choạng tiến về phía trước của anh quá rõ ràng, các trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp. VĐV người Botswana đã phải vỗ tay chào tạm biệt đám đông im lặng khi anh rời đi, quả là một cái kết rất buồn cho điền kinh Botswana.

Các VĐV chạy nước rút còn lại được gọi lại và ổn định lại vị trí xuất phát. Sau đó, Lyles - vốn không nổi tiếng với khả năng xuất phát nhanh - sớm bị bỏ rơi phía sau Thompson và Seville, những người đã có màn “đề pa” rất mạnh mẽ. Tốc độ ở phần cuối cuộc đua của VĐV người Mỹ khá tốt, nhưng anh đã tự tạo cho mình quá nhiều khó khăn.

Thompson có thể nói là có "cú xuất phát tốt nhất", đẩy khung người khổng lồ của mình vươn lên dẫn đầu rồi anh chỉ nhường lại vị trí “cầm tài đầu” cho Seville trong những mét chạy cuối cùng. Với Bolt vỡ òa trong niềm vui, cờ vẫy cộng tiếng còi của đám đông cuồng nhiệt, khoảnh khắc đó thuộc về Jamaica

Đây có thể, hay nói lạc quan thì chắc chắn là xuất hiện đầy tiềm năng của một triều đại mới với các VĐV chạy nước rút cự ly 100m, những người “kế nghiệp Bolt và cả Yohan Blake” một lần nữa đã có thể cạnh tranh với giới tinh hoa của Mỹ trên đường chạy ngắn cả thế giới chú ý...