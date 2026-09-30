"Ở giải này, Thái Lan mạnh lên còn Việt Nam yếu đi nên chẳng có gì phải phiền lòng cả"

Thất bại trước Thái Lan cho thấy sự chênh lệch lực lượng ở giải đấu hiện tại, nhưng BLV Quang Huy cho rằng Việt Nam không có gì phải phiền lòng.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến ĐT Việt Nam không còn cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, đây là kết quả có thể lý giải khi Thái Lan mạnh lên, trong khi Việt Nam không có lực lượng tốt nhất. BLV Quang Huy cho rằng không có lý do gì để quá phiền lòng khi đối thủ vẫn cho thấy đẳng cấp vốn có.

“Với tôi thì tôi nói luôn là không có gì phải phiền lòng cả, bởi vì Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh. Những giải đấu gần đây, họ vắng những cầu thủ giỏi, thành ra chúng ta có cảm giác là họ yếu, rằng mình trên chân. Còn bản thân tôi thì chưa bao giờ cho rằng Việt Nam trên chân Thái Lan cả”, BLV Quang Huy nói.

Highlights ĐT Việt Nam 0-2 Thái Lan

Theo BLV Quang Huy, khi có những con người tốt hơn, Thái Lan lập tức trở lại với hình ảnh quen thuộc. Đó là một đội bóng có tính tổ chức, chơi bài bản và biết cách tạo ra sức sát thương.

“Bây giờ họ có những con người tốt. Mặc dù không phải tất cả đều đạt phong độ cao nhất, nhưng họ cũng đã trình diễn một lối chơi mà thực ra chúng ta đã biết Thái Lan là như vậy rồi. Họ luôn có một độ bài bản, lớp lang”, ông phân tích.

Sự hiện diện của Chanathip cũng mang tới thêm những đường nét cho cách chơi của Thái Lan. BLV Quang Huy cho rằng dù tiền vệ này không còn ở trạng thái đỉnh cao, anh vẫn có vai trò quan trọng trong việc kết nối lối chơi.

“Họ có Chanathip ở hàng công, là người dẫn dắt những pha bóng của họ. Họ lên bóng ít nhưng mạch lạc. Cách đá của họ rất chững chạc và có đường nét. Người phân phối bóng không phải lúc nào cũng làm tốt, nhưng rõ ràng là có nét và có độ sát thương theo một cách nào đấy.

Có Chanathip thì họ vẫn triển khai được những miếng đánh để tạo ra cơ hội sút xa. Chúng ta biết là khi Thái Lan có cơ hội dứt điểm từ xa thì nguy hiểm lập tức đến với Việt Nam”, BLV Quang Huy nhận xét.

Dù vậy, ông cũng không cho rằng Chanathip đã trở lại với phiên bản tốt nhất: “Tóm lại, tôi đánh giá so với đỉnh cao thì Chanathip lúc này chỉ khoảng 60% phong độ so với thời kỳ đỉnh cao, có lẽ khoảng 65%. Thế nhưng anh ấy vẫn mang lại những đường nét và sợi dây kết nối giữa các cầu thủ”.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam bước vào trận đấu với nhiều thiếu hụt quan trọng. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến khoảng cách giữa hai đội được thể hiện rõ hơn.

“Việt Nam chúng ta thì vắng những cầu thủ quan trọng và yếu đi nhiều so với Asian Cup. Tôi cho rằng thứ nhất, Thái Lan mạnh lên; thứ hai, Việt Nam chúng ta yếu đi; và chúng ta cũng bị thua sớm nữa”, BLV Quang Huy chỉ ra.

Việc nhận bàn thua sớm khiến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik bị ảnh hưởng đáng kể. Theo BLV Quang Huy, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng đã hướng tới một thế trận phòng ngự phản công, chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc trong hiệp hai.

“Đối thủ mạnh là điều chủ yếu. Đối thủ mạnh thành ra mình làm gì họ cũng đoán bắt được. Họ là những cầu thủ có trình độ cao. Thế thì mình không dễ thực hiện những pha xuyên phá như khi gặp đối thủ yếu hơn là Philippines.

Và cũng phải thấy rằng hôm nay, trong bối cảnh con người như vậy và với thực lực của Thái Lan như thế, ông Kim bố trí con người rất thiên về phòng ngự phản công, chuyển đổi trạng thái, thiên về một kiểu đá lì lợm, thử thách sự kiên nhẫn. Nhưng mà chúng ta lại để thủng lưới sớm quá, thành ra không bảo đảm được cái ý đồ đấy”.

BLV Quang Huy cho rằng nếu giữ được tỷ số cân bằng lâu hơn, đội tuyển Việt Nam có thể đã có một cách tiếp cận khác ở hiệp hai, đặc biệt khi Thái Lan buộc phải dâng cao.

“Tôi hình dung là ông Kim muốn có một sự lì lợm, cầm cự với nhau, có thể đầu hiệp hai tỷ số vẫn là 0-0. Sau đó chúng ta thay một loạt cầu thủ và tăng tốc để tạo ra những pha bóng tốc độ, đánh vào cặp trung vệ của họ.

Trong bối cảnh Thái Lan lúc bấy giờ cũng khao khát tấn công và sẽ dâng lên thì trung vệ của họ là tử huyệt. Thực ra hôm nay, khi Thái Lan có bàn thắng sớm, tiền vệ, thậm chí tiền đạo cũng lùi về hỗ trợ phòng ngự, thế mà trung vệ vẫn bộc lộ những sai sót.

Thì tôi nghĩ cách để chúng ta rình hiệp hai tăng tốc, đánh vào trung vệ của họ là rất có lý. Nhưng bàn thua sớm nằm ngoài kịch bản. Thế là chúng ta cũng phải dâng lên và đến lúc cuối chấp nhận mạo hiểm để rồi phải thua thêm”.

Vắng Xuân Son, Việt Nam thiếu một điểm tựa trên hàng công

Một vấn đề khác được BLV Quang Huy nhắc tới là sự vắng mặt của Xuân Son. Dù chưa thể trở lại với phong độ tốt nhất sau chấn thương, tiền đạo này vẫn được đánh giá là trung phong số một của đội tuyển Việt Nam.

“Xuân Son sau chấn thương rất nặng. Anh ấy cố gắng trở lại, nhưng không thể như trước được nữa. Mặc dù vậy thì Xuân Son vẫn là trung phong hay nhất mà tuyển Việt Nam có được. Không ai bằng anh cả. Những người sau anh ấy thì ở một đẳng cấp thấp hơn nhiều”.

BLV Quang Huy cũng cho rằng Đình Bắc chưa phải phương án lý tưởng cho vị trí trung phong.

“Thế còn Đình Bắc thì sở trường của anh là đá dạt sang biên, chứ đóng vai trò trung phong thì Đình Bắc vẫn còn non. Tôi cho rằng việc Xuân Son trở về nước là cực chẳng đã, chúng ta phải chia tay thôi, chứ Xuân Son vẫn là một cầu thủ rất giỏi”.

Từ câu chuyện Xuân Son, BLV Quang Huy mở rộng sang trường hợp Quang Hải. Theo ông, việc đánh giá một cầu thủ cần dựa trên góc nhìn toàn diện thay vì nhanh chóng quy kết khi phong độ không đạt kỳ vọng.

“Trong bóng đá, đôi khi cái nhìn của chúng ta phải toàn diện. Gần đây có một số người chê Quang Hải. Thế rồi bản thân những người đó hôm nay sang hiệp hai lại nói: ‘Đấy, giá mà hiệp hai có Quang Hải thì nó sẽ khác’”.

Ông nói tiếp: “Cầu thủ người ta có lúc phong độ thế này, thế kia. Xuân Son và Quang Hải vẫn là những con người rất đẳng cấp. Xuân Son thì đúng là sau chấn thương không còn được như trước. Thế còn Quang Hải, những pha bóng xuất thần theo kiểu hồi ở Thường Châu, quãng 2018-2019, thì chúng ta ít thấy xuất hiện hơn, nhưng anh vẫn là một cầu thủ rất hay”.

Với Quang Hải, BLV Quang Huy cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn cần những phẩm chất mà tiền vệ này có thể mang lại.

“Nếu có gặp Quang Hải thì tôi nói là đâu đó có tin đồn về việc giải nghệ đội tuyển thì thôi, rút ngay suy nghĩ đấy đi, bởi vì đội tuyển vẫn cần những người như Quang Hải cống hiến.

Hiệp hai hôm nay thì rõ ràng chúng ta hình dung Thái Lan là đội bóng mạnh và hôm nay họ thắng xứng đáng. Nhưng nếu có Quang Hải ở hiệp hai thì có thể Việt Nam mình sẽ còn tạo ra những sự sinh động nhiều hơn chứ”.

Thất bại để mở rộng lựa chọn cho Asian Cup

Không còn cơ hội vào chung kết, mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam sẽ là Asian Cup 2027. Theo BLV Quang Huy, hai trận đấu còn lại tại giải là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử nghiệm.

“Tôi vẫn muốn những nhân tố mới được đá nhiều để chúng ta mở rộng phạm vi tuyển chọn, và khi gặp những phương án cần thiết thì luôn luôn có người thay thế.

Bây giờ thì chúng ta cũng không vào được trận đấu cuối cùng rồi. Còn một trận đấu nữa, trận cuối vòng bảng, và có thể là trận đấu tranh giải ba. Thế thì ở các trận đấu đấy, tăng cường tính thử nghiệm để chúng ta có một số lượng cầu thủ đông đảo hướng đến Asian Cup”.

Sau đó, theo BLV Quang Huy, đội tuyển cần tiếp tục sàng lọc để tìm ra bộ khung tối ưu.

“Sau đó thì ‘so bó đũa chọn cột cờ’ để tìm ra những con người tối ưu. Đấy, phải nói là giải đấu ASEAN Cup của FIFA này mật độ rất dày. Mật độ rất dày và các cầu thủ không phải trận nào cũng đạt được phong độ tốt. Thế thì nhân tiện chuyện này, mình cũng xoay tua đi.

Tôi mong muốn có nhiều thử nghiệm ở hai trận đấu kế tiếp. Sau đó chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều điều, trở về với giải quốc nội, theo dõi thêm cầu thủ và có một bộ khung vững vàng cho Asian Cup”.

Với BLV Quang Huy, thất bại trước Thái Lan vì thế không chỉ là câu chuyện của một trận đấu. Đó còn là lời nhắc rằng khoảng cách giữa các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á vẫn rất đáng kể, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng chất lượng chung của bóng đá khu vực.

“Thái Lan, tôi cũng mong, nói luôn là mong một ngày nào đó, có thể sớm thôi, ASEAN này chỉ còn một giải đấu và giải đấu diễn ra trong FIFA để các nền bóng đá hội tụ đủ anh tài về, đỡ phải đá nhiều giải phân tán ra, mà tập trung vào một giải đấu chất lượng FIFA để gọi đủ các cầu thủ về.

Trong xu hướng nhập tịch, tăng cường lực lượng, Thái Lan cũng có đủ những người tốt nhất. Indonesia, Malaysia và cả Philippines nữa. Nó không chỉ là bốn đội nữa, có thể năm đội sẽ có sự cạnh tranh mạnh, có những cầu thủ nhập tịch để cùng nhau tiến đều. Qua đó, chất lượng của khu vực cũng được nâng lên”.

Và thay vì nhìn thất bại trước Thái Lan như một lý do để bi quan, BLV Quang Huy hướng sự chú ý tới mục tiêu lớn hơn: tiếp tục hoàn thiện đội tuyển Việt Nam trong hành trình hướng tới Asian Cup và xa hơn nữa.

“Chúng ta mong một ngày sớm bóng đá có mặt tại World Cup, chứ còn chúng ta cứ coi mình là số một thì nhiều khi nó là sự huyễn hoặc thôi, chứ chưa bao giờ mình ở một tầm cao hơn hẳn những đối thủ còn lại cả”.

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