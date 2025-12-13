Nữ xạ thủ xinh đẹp nuối tiếc vì vuột HCV

Nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền lỡ huy chương vàng nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mộng Tuyền cùng đồng đội Phí Thanh Thảo là 2 đại diện xuất sắc nhất của bắn súng Việt Nam đã vượt qua vòng loại để giành quyền bắn chung kết vào trưa 13-12. Riêng Mộng Tuyền trở lại trường bắn với tâm lý hưng phấn sau khi giành tấm huy chương vàng súng trường hơi đồng đội hỗn hợp cách đây một ngày. Đông đảo truyền thông nước nhà sớm có mặt với kỳ vọng cô gái 23 tuổi tiếp tục tỏa sáng.

Thực tế, Mộng Tuyền đã trải qua 5 loạt bắn đầu khá căng cứng. Cô khởi đầu chậm, thậm chí có thời điểm rơi xuống vị trí cuối bảng. Nhưng bản lĩnh của một xạ thủ từng giành tấm vé trực tiếp dự Olympic Paris 2024 giúp Tuyền dần lấy lại nhịp bắn quen thuộc. Từng viên đạn đi chắc tay hơn, từng loạt bắn ổn định hơn, để rồi cô lặng lẽ vươn lên nhóm dẫn đầu. Sau loạt bắn thứ 19, Mộng Tuyền thậm chí còn đứng ở vị trí số một.

Thế nhưng, thể thao đỉnh cao đôi khi nghiệt ngã chỉ trong khoảnh khắc. Ở loạt bắn thứ 20 và 21, những sai số liên tiếp xuất hiện, đủ để kéo Tuyền tụt xuống vị trí thứ ba. Dù ở loạt bắn thứ 22, cô đã bắn trúng hồng tâm, nhưng hai đối thủ đến từ Indonesia cũng làm được điều tương tự. Điều đó khiến cô gái 23 tuổi khép lại chung kết với tấm huy chương đồng.

“Tôi cảm thấy rất tiếc. Tôi buồn vì đã không hoàn thành tốt bài bắn của mình”, Mộng Tuyền chia sẻ sau trận đấu. Tuyền không đổ lỗi, không biện minh, chỉ thẳng thắn nhìn nhận bản thân. Cô hiểu rõ mình đã ở đâu và thiếu điều gì trong khoảnh khắc quyết định. Những chia sẻ chân thành của cô gái đến từ TPHCM càng khiến mọi người thêm yêu mến và dành nhiều lời động viên cho Tuyền.

Các nữ xạ thủ Nguyễn Thị Thảo, Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mộng Tuyền cũng thừa nhận, sự cổ vũ từ giới truyền thông, ban huấn luyện cùng các đồng đội đã tiếp thêm cho cô rất nhiều tự tin. “Tôi bắt đầu nghĩ tới điểm số, không tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật và bài bắn nữa, nên kết quả không được như mong muốn”, cô nói với giọng trầm lại.

Mộng Tuyền vẫn còn thêm nội dung thi đấu tại SEA Games 33. Cô xin phép được buồn trọn vẹn trong khoảnh khắc này, để rồi sau đó sẽ nhanh chóng đứng dậy, tập trung cho những phần thi tiếp theo. Còn thành tích trước mắt là giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng của Tuyền là kết quả cho cả quá trình chuẩn bị nghiêm túc, từ sự đầu tư về trang thiết bị, các chuyến tập huấn quốc tế cho tới sự đồng hành của ban huấn luyện và ngành thể thao TPHCM.

Cô gửi lời cảm ơn đến ngành thể thao TPHCM đã luôn quan tâm, đầu tư để nữ xạ thủ có được vinh quang hôm nay. Nhờ sự dõi theo ấy, Tuyền càng có thêm động lực và quyết tâm hoàn thiện bản thân. Dẫu vậy, tâm lý chưa thực sự ổn định xuyên suốt bài bắn chung kết vẫn là điều khiến cô day dứt nhất.

Còn đó tiếc nuối với tấm huy chương vàng đã lỡ hẹn, song những gì Mộng Tuyền thể hiện vẫn rất đáng trân trọng. Ở tuổi 23, trong kỳ SEA Games thứ hai của mình, cô đã trải qua cả những khoảnh khắc thăng hoa lẫn phút giây tiếc nuối. Đôi khi, một tấm huy chương đồng lại mang giá trị chuyên môn không kém gì huy chương vàng, vì Tuyền sẽ học được những bài học kinh nghiệm quý báu cho hành trình thể thao nhà nghề của mình.

Và hành trình ấy chắc chắn vẫn còn rất dài, nhất là khi sau SEA Games 33, Mộng Tuyền hướng tới những mục tiêu cao hơn, trong đó có giấc mơ chinh phục huy chương tại ASIAD 2026.