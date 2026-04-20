'Nữ vương thể thao' Trung Quốc khiến dân mạng Việt Nam dậy sóng là ai?

Màn công diễn của đội “chị đẹp” Lý Tiểu Nhiễm trong chương trình Đạp gió 2026 (hay còn gọi là "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" phiên bản Trung Quốc) bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị chê bai dữ dội trên mạng xã hội. Bên cạnh 2 nữ diễn viên, nhân vật còn lại gây ra nhiều tranh cãi lại là một tượng đài của giới thể thao Trung Quốc - huyền thoại Olympic Vương Mông.

Giữa làn sóng ý kiến trái chiều, sự xuất hiện của Vương Mông trong đội hình càng khiến khán giả tò mò, không phải vì hoạt động trong giới giải trí, mà bởi xuất thân hoàn toàn khác biệt so với các “chị đẹp”. Cô không phải ca sĩ hay diễn viên, mà là nhà vô địch trượt băng từng khiến thế giới trầm trồ với phong thái tự tin khi về đích.

Thế nhưng, bước lên sân khấu biểu diễn, Vương Mông lại là gương mặt ít kinh nghiệm nhất trong dàn thí sinh. Không may cho "nữ vương thể thao" Trung Quốc là cô lại góp mặt trong tiết mục bị chê bai nhiều nhất.

"Báu vật" thể thao Trung Quốc

Sinh năm 1985, Vương Mông được đánh giá là một trong những vận động viên xuất sắc nhất lịch sử thể thao mùa đông Trung Quốc. Tại hai kỳ Olympic mùa đông Torino 2006 và Vancouver 2010, cô giành tổng cộng 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Thành tích này giúp cô trở thành vận động viên Trung Quốc giàu thành tích vàng nhất ở Olympic mùa đông .

Không chỉ vậy, Vương Mông còn thống trị các giải vô địch thế giới với 18 HCV, đồng thời 7 lần phá kỷ lục thế giới ở nội dung 500m, mở ra giai đoạn được gọi là “kỷ nguyên Vương Mông” của môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Thậm chí, thành tích cán đích với thời gian 42 giây 597 vào năm 2013 của cô đến nay vẫn là cột mốc mà nhiều VĐV chưa thể chạm tới.

Phong cách thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt cùng bản lĩnh ở những thời khắc quyết định khiến cô được xem như “nữ hoàng băng giá”. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô từng gặp bước ngoặt đáng tiếc khi dính chấn thương nặng ngay trước thềm Olympic Sochi 2014, khiến cô lỡ hẹn với kỳ Thế vận hội thứ ba của mình.

Sau khi giải nghệ, Vương Mông thử sức ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh và truyền hình thực tế, nhưng niềm đam mê với băng tốc độ vẫn còn nguyên vẹn. Mùa xuân năm 2018, cô chủ động viết thư gửi tới Tổng cục Thể thao Trung Quốc, xin gia nhập ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, mong muốn tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà.

Chỉ ít lâu sau, Vương Mông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển trượt băng tốc độ quốc gia. Dù bắt đầu với một đội hình còn non trẻ, cô vẫn nhanh chóng tạo dấu ấn khi học trò giành thành tích quốc tế chỉ sau vài tháng tập luyện.

Đến năm 2022, Vương Mông thành lập công ty thể thao riêng, hướng tới tạo việc làm cho các VĐV sau khi giải nghệ. Song song đó, cô đầu tư phát triển thiết bị trượt băng trong nước, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các thương hiệu ngoại và từng bước cạnh tranh trên thị trường.

Huyền thoại gây tranh cãi

Sở hữu tài năng vượt trội nhưng Vương Mông cũng nổi tiếng với cá tính thẳng thắn, bộc trực - yếu tố vừa làm nên bản sắc, vừa nhiều lần đẩy cô vào tâm bão tranh cãi.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, cô từng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia do mâu thuẫn với huấn luyện viên vào năm 2007. Tại Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á 2007 ở Trường Xuân, Vương Mông công khai chỉ trích huấn luyện viên của mình và không bắt tay sau khi giành HCV.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn về phương pháp huấn luyện. Vị huấn luyện viên khi đó áp dụng một phương pháp huấn luyện hoàn toàn mới, dẫn đến việc cường độ tập luyện tăng đột ngột, dẫn đến sự chỉ trích từ Vương Mông. Cả hai đều được đánh giá có cá tính mạnh và khó giao tiếp với nhau, do đó căng thẳng giữa hai người ngày càng leo thang. Trong cơn giận dữ, huấn luyện viên đã đuổi Vương Mông khỏi đội tuyển quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi trở lại đội tuyển và đạt đỉnh cao sự nghiệp, Vương Mông tiếp tục vướng vào loạt ồn ào bên ngoài sân băng. Năm 2011, cô liên tiếp liên quan đến hai vụ xô xát, từ va chạm với lực lượng tuần tra tại Lệ Giang đến mâu thuẫn nội bộ trong đội tuyển. Những sự việc này khiến cô bị xử lý kỷ luật và buộc rời đội tuyển quốc gia.

Tự nhận gần như “tay ngang” trong ca hát lẫn vũ đạo, Vương Mông đến với Đạp gió 2026 theo đúng tinh thần của một vận động viên bước vào sân chơi trái sở trường. Với tính cách thẳng thắn của mình, Vương Mông cũng từng gây tranh cãi trong chương trình.

Nguyên nhân sâu xa đến từ việc cô bất bình với thể thức thi đấu: Đội thắng vẫn có người bị loại, trong khi đội thua lại an toàn, thêm vào đó là nghi vấn hát nhép khiến kết quả bị cho là thiếu minh bạch. Với một VĐV quen môi trường cạnh tranh tuyệt đối công bằng, điều này khó chấp nhận.

Dù phản ứng gay gắt, cô không nhắm vào cá nhân mà vào vấn đề. Chính sự thẳng thắn, không “diễn” đã khiến Vương Mông trở thành nhân vật đặc biệt - người đặt câu hỏi về tính công bằng trong các chương trình giải trí hiện nay.