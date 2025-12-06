Nữ võ sĩ gây sốt SEA Games 33: Lên sàn tung cú đấm “nảy lửa”, ban đêm nhẹ nhàng ướp xác, chăm sóc tử thi

Nếu nghĩ rằng một nữ võ sĩ boxing sẽ có đôi bàn tay thô ráp, đầy sẹo thì Danisha Mathialagan (28 tuổi, Singapore) sẽ khiến bạn bất ngờ. Bởi đôi tay ấy - khi siết lại trong găng boxing - có thể tạo ra những cú đấm cực mạnh trên sàn đấu. Nhưng khi mở ra, đeo găng y tế và cầm dụng cụ chuyên dụng, chúng lại trở thành bàn tay dịu dàng dùng để ướp xác và chăm sóc thi thể.

Một nghề "tạo đau đớn", một nghề "trao sự bình yên" - sự đối lập ấy tạo nên cuộc sống độc nhất vô nhị của Danisha, nữ võ sĩ đang chuẩn bị tranh tài tại SEA Games.

Đời sống hai mặt: Võ sĩ mạnh mẽ - chuyên viên ướp xác đầy nhân ái

Danisha chia sẻ rằng công việc ướp xác mang đến cho cô những bài học quý giá: Hiểu rằng đời người rất ngắn, học cách trân trọng từng giây phút, giữ được sự điềm tĩnh - kể cả khi đối mặt với những khoảnh khắc nặng nề nhất. Thậm chí, cô ví nghề của mình như một dạng "thiền tĩnh" giữa cuộc sống ồn ào.

Còn boxing? Đó lại là nơi cô xả năng lượng, rèn tính kỷ luật và tìm lại sự cân bằng. Một bên là sự tĩnh lặng của cái chết, một bên là nhịp sống mãnh liệt của môn thể thao đối kháng - chính sự chênh lệch ấy giúp Danisha giữ được tâm lý vững vàng hơn người.

Bước trở lại sàn đấu SEA Games: "Nếu không sống hết mình, thời gian sẽ trôi mất"

Danisha từng nghỉ boxing một thời gian. Nhưng càng tiếp xúc với công việc ướp xác, cô càng nhận ra một điều: thời gian không chờ ai.

Chính điều đó khiến cô quyết tâm trở lại luyện tập, giành một suất đến SEA Games. Huấn luyện viên đánh giá cô trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và tâm lý vững chắc hiếm thấy - phần nhiều nhờ trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt.

Gia đình ủng hộ tuyệt đối, khán giả thì nể phục

Dù nghề ướp xác thường bị xem là "nhạy cảm", gia đình Danisha luôn đứng sau ủng hộ. Họ tin rằng cô đang làm điều có ý nghĩa - giúp các gia đình có thể nhìn người thân lần cuối trong trạng thái chỉn chu nhất.

Còn khán giả? Ai cũng ấn tượng trước cuộc sống đối lập của Danisha, nơi một đôi bàn tay vừa có thể gây sát thương, vừa có thể trao sự bình yên cuối cùng cho một con người.

Nắm đấm mạnh mẽ, trái tim mềm mại

Trong khi nhiều vận động viên được biết đến nhờ thành tích, Danisha lại khiến người ta nhớ vì câu chuyện rất con người: Một cô gái mạnh mẽ nhưng trọn vẹn lòng nhân ái, một võ sĩ biết đối diện với sự sống - cái chết mỗi ngày, và một chiến binh đang hướng về SEA Games 33 ở hạng cân 48kg nữ bằng tất cả sự trân trọng dành cho cuộc đời.

Nắm đấm khiến người khác dè chừng, Nhưng trái tim lại khiến ai cũng nể phục.