Giữa tâm điểm tranh cãi về công tác chấm điểm tại SEA Games 33, võ sĩ Muay Thái Lan Mongkutpetch Phetprapha bất ngờ nhận được khoản thưởng nóng 50.000 baht (khoảng 40 triệu đồng). Theo Thairath, đây là món quà động viên tinh thần từ ông Thianchai Pisitwutthinan, một trong những "ông bầu" hàng đầu của giới muay chuyên nghiệp tại Thái Lan.

Trên mạng xã hội, Mongkutpetch bày tỏ sự biết ơn: “Tôi xin chân thành cảm ơn ông Thianchai vì khoản tiền thưởng đầy ý nghĩa này. Năm sau tôi sẽ quay lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Hẹn gặp lại!” . Bài viết cũng kèm theo lời khẳng định sẽ không bỏ cuộc sau những tranh cãi vừa qua.

Trước đó, ngày 23/12, Mongkutpetch cùng ông bầu Muay Natthadej Wachirattanawong đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Olympic Thái Lan. Đơn được Phó giáo sư Pimon Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, trực tiếp tiếp nhận. Phía võ sĩ tin rằng các quyết định chấm điểm thiếu công bằng đã khiến cô chỉ giành huy chương bạc ở hạng cân 45 kg nữ.

Võ sĩ Muay Mongkutpetch Phetprapha nghi ngờ bị xử ép ở hạng cân 45 kg nữ. (Nguồn: Thairath)

Theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, dù kết quả thi đấu không thể thay đổi, cơ quan này vẫn sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan: “Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ danh dự và quyền lợi của vận động viên Thái Lan. Nếu phát hiện sai phạm, trọng tài sẽ bị xử lý nghiêm, đặc biệt trong trường hợp có dấu hiệu dàn xếp kết quả”.

Tranh cãi bắt nguồn từ trận chung kết ngày 17/12, khi Mongkutpetch để thua sát nút 28-29 trước võ sĩ Philippines Islay Erika Bomogao. Nhiều khán giả, bình luận viên và chuyên gia Muay Thái cho rằng võ sĩ Thái Lan xứng đáng chiến thắng, song phán quyết cuối cùng lại đi theo chiều ngược lại.

Theo tờ Siam Sports, Ủy ban Olympic Thái Lan dự kiến sẽ gửi văn bản chính thức mời TS. Sakchai Tapsuwan - Chủ tịch Hiệp hội Muay Thái nghiệp dư Thái Lan, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái quốc tế (IFMA) - đến làm việc trong tuần đầu tiên sau Tết Dương lịch.

Truyền thông Thái Lan cho rằng trong bối cảnh ấy, khoản thưởng nóng 40 triệu đồng được xem là điểm sáng hiếm hoi. Sự động viên này đã tiếp thêm động lực cho Mongkutpetch giữa cơn bão tranh cãi tại SEA Games 33.