Nữ VĐV marathon kiệt sức loạng choạng vẫn cố lết về đích dẫn tới đổ gục gây tranh cãi dữ dội

Giải marathon diễn ra tại Đà Nẵng từ tháng 7/2025, tuy nhiên mới đây là trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Dân tình bàn tán về khoảnh khắc nữ vận động viên Phạm Huỳnh Yến Thư tham dự giải chạy.

Cụ thể, Yến Thư tham dự nội dung 42km, tại đường chạy này cô luôn dẫn đầu bỏ xa các đối thủ trong hơn 41,9km. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách đích khoảng 50 m, cô đổ gục vì kiệt sức. Trước khi đổ gục, Yến Thư đã có hành động gây tranh cãi khi có dấu hiệu loạng choạng vẫn cố ngồi xuống để lết về đích. Sau đó cô đã kiệt sức và phải nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ y tế và nhập viện.

Video cố lết về đích gây tranh cãi của nữ VĐV

Khoảnh khắc nữ VĐV loạng choạng

Hành động của nữ vận động viên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Cộng đồng mạng không đồng tình với việc Yến Thư "cố" về đích, hàng loạt bình luận để dưới bài đăng:

- Đừng đánh đổi tính mạng để lấy thành tích

- Không hiểu vì sao phải như vậy luôn

- Không có giải này thì sau còn giải khác chứ sao phải cố quá thành "quá cố"

- Khoẻ là tốt nhưng không có nghĩa phải cố gắng vắt kiệt như vậy, nguy hiểm quá

- Lắng nghe cơ thể bạn ơi, đừng cố quá

Trong khi đó về phía Yến Thư sức khoẻ của cô đã ổn định sau một ngày nằm viện. Sau giải đấu cô chia sẻ trên trang cá nhân:

"Giải Đà Nẵng lần này là một thử thách thật sự, mình đã chạy bằng ý chí, xuất phát lúc 2h30 nhưng trời rất nóng ẩm nhiệt 30 độ nhanh mệt và mất sức. Mình đã cố gắng duy trì về đích nhưng sự cố không muốn xảy ra sau khi về đích còn vài trăm mét và bị sốc nhiệt, cơ thể dường như không còn nghe lời, chân run, tim đập mạnh, đầu óc choáng váng, đó là lúc "bức tường" xuất hiện – không phải một bức tường thật, mà là giới hạn của chính mình.

Nhưng chính ở khoảnh khắc tưởng chừng như muốn gục ngã ấy, mình mới thật sự hiểu điều kỳ diệu của chạy bộ: Không phải lúc nào cũng là những thành tích đẹp, mà là những lần dám đối mặt với khó khăn, đau đớn, rồi vẫn cố gắng tiến về phía trước".

Sau giải chạy này, Yến Thư vẫn tiếp tục tập luyện và chinh phục các giải chạy trong nước. Mới đây nhất, cô vừa tham gia giải điền kinh vô địch quốc gia. Phạm Huỳnh Yến Thư sinh năm 2005, là VĐV thuộc biên chế tuyển điền kinh Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Tài năng của cô được phát hiện qua các giải thể thao học đường.







