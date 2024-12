Nữ VĐV dưới 14 tuổi bị đồng đội hiếp dâm nhiều lần, Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội có động thái ra sao?

Ngày 6/12 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn C (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cùng thực hiện hành vi hiếp dâm với Nguyễn Văn C là Nguyễn Tiến Th (sinh năm 2010, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên ở thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, nhà chức trách xác định Th. chưa đủ 14 tuổi, dưới mức chịu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Hà Nội đã chuyển tài liệu liên quan và văn bản đến TAND quận Nam Từ Liêm, đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa Th. vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng vụ án, Nguyễn Văn C, Nguyễn Tiến Th và nạn nhân là em L (sinh năm 2010) đều là vận động viên cầu lông Hà Nội, được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội (Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Trong quá trình ăn, ở, sinh hoạt cùng nhau tại Trung tâm huấn luyện, C và Th đã nhiều lần xâm hại em L. Theo đó, lần đầu tiên L bị xâm hại là vào tối 10/6/2022. Nhà chức trách xác định, tổng cộng em L đã bị xâm hại 11 lần, trong đó phần lớn xảy ra ở Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội. Những lần khác là khi đi thi đấu tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Do nhiều lần bị xâm hại, em L có biểu hiện tâm lý bất ổn. Gia đình đã gặng hỏi và biết được sự việc nên trình báo với cơ quan công an. Ngày 22/5/2024, gia đình em L đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, đề nghị xử lý theo pháp luật.

Vụ việc nữ VĐV cầu lông bị hiếp dâm nhiều lần đang làm dậy sóng dư luận. (Ảnh minh họa)

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đại diện Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, từ đó có phương án xử lý, tổ chức họp báo để đưa ra phát ngôn.

Hiện tại, phía Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội đã liên hệ với gia đình các bên liên quan, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc. Sau khi có thông tin cụ thể, trung tâm này sẽ tổ chức họp và có báo cáo cụ thể lên cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội cũng sẽ tổ chức họp với các VĐV, HLV, mời giảng viên về tuyên truyền pháp luật, với mục đích để các thành viên hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ đó tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.