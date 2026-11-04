Rachel Apa, 24 tuổi, gục ngã khi chỉ còn cách vạch đích giải New York City Marathon hơn 3 km, không qua khỏi dù được cấp cứu ngay tại hiện trường.

Theo AP, Rachel Apa, 24 tuổi, đến từ Lewisberry, bang Pennsylvania (Mỹ), qua đời sau khi gục ngã trong lúc tham gia giải New York City Marathon ngày 2/11. Nữ vận động viên gặp nạn khi đang tiến gần mốc 38,6 km, chỉ còn hơn 3 km nữa là hoàn thành cuộc đua dài 42,2 km.

Sở Cảnh sát New York xác nhận Apa bất ngờ ngã xuống đường chạy tại Công viên Trung tâm (Central Park). Những người chứng kiến lập tức tìm cách hỗ trợ, trong khi nhân viên y tế của giải đấu nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Theo ban tổ chức New York Road Runners, một khán giả đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho Apa. Các nhân viên y tế sau đó tiếp tục cấp cứu và sử dụng máy khử rung tim. Cô được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương nhưng không qua khỏi.

Rachel Apa qua đời khi chỉ còn hơn 3 km nữa là hoàn thành cuộc đua. (Ảnh: Steve Apa)

Văn phòng Giám định Y khoa thành phố New York cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của nữ vận động viên.

Trao đổi với The New York Times, ông Steve Apa, cha của Rachel, cho biết con gái mắc chứng tiêu cơ vân. Đây là tình trạng các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng những chất có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Tình trạng này có thể xuất hiện sau khi vận động quá sức.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của Apa.

Ông Steve cho biết đây là lần đầu tiên con gái tham gia một cuộc chạy marathon . Trước đó, cô có sức khỏe tốt và từng là vận động viên khúc côn cầu trên cỏ ở cấp đại học.

Một trong những người chứng kiến sự việc là Michaela Nicholas, nhân viên công tác xã hội tại một bệnh viện. Khi đứng bên đường cổ vũ các vận động viên, Nicholas đã gọi tên Apa để động viên cô tiếp tục cuộc đua. Tuy nhiên, chỉ khoảng 14 m sau khi chạy qua vị trí của Nicholas, Apa bất ngờ gục xuống.

Rachel Apa từng là vận động viên khúc côn cầu ở đại học. (Ảnh: LA Times)

Nicholas lập tức chạy đến bên nữ vận động viên. Trong lúc hai khán giả khác thực hiện hồi sức tim phổi, cô nắm tay Apa và liên tục nói chuyện để động viên.

“Tôi nắm tay Rachel, nói với cô ấy rằng cô ấy không đơn độc, rằng mọi người yêu thương cô ấy. Tôi cũng cầu nguyện cho cô ấy” , Nicholas kể lại.

Rachel Apa tham gia New York City Marathon với mục đích gây quỹ hỗ trợ những người mắc bệnh Parkinson, đồng thời tưởng nhớ người ông đã qua đời năm 2022 vì căn bệnh này.

Trên trang gây quỹ cá nhân, cô chia sẻ rằng ông nội là người truyền cảm hứng để mình yêu thích thể thao, không ngừng vận động và vượt qua giới hạn bản thân.

Sau khi thông tin về cái chết của Apa được công bố, nhiều người đã gửi tiền ủng hộ chương trình “Parkinson’s Champions” do Quỹ Parkinson bảo trợ. Tổng số tiền quyên góp nhanh chóng vượt mục tiêu 4.000 USD mà cô đặt ra trước cuộc đua.

Apa tốt nghiệp Đại học Bucknell năm 2024, từng ghi 17 bàn thắng cho đội khúc côn cầu trên cỏ của trường. Sau khi ra trường, cô làm quản lý sản phẩm tại công ty TE Connectivity và vừa bắt đầu chương trình học thạc sĩ tại Đại học Charleston Southern.