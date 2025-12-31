Nữ vận động viên bị cá mập cắn chết, nhân chứng kể tình tiết kinh hoàng

Theo tờ USA Today, Erica Fox, nữ vận động viên ba môn phối hợp 55 tuổi được xác định đã thiệt mạng do bị cá mập tấn công . Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Santa Cruz cho biết thi thể của bà được phát hiện vào khoảng 14h ngày 27/12 (giờ địa phương), ở khu vực phía nam bãi biển Davenport.

Đáng chú ý, chồng của nạn nhân - ông Jean-Francois Vanreusel - cho biết khi thi thể được tìm thấy, Erica Fox vẫn mặc đồ lặn, đeo đồng hồ thể thao và mang theo vòng đeo chống cá mập ở cổ chân. Thiết bị này giúp xua đuổi cá mập và hạn chế nguy cơ bị chúng tấn công.

Theo thông tin Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, hai người có mặt tại hiện trường cho biết Erica Fox có thể đã mất tích vì bị cá mập tấn công. Nhân chứng khác nói rằng họ nhìn thấy một con cá mập ngậm theo cơ thể người trước khi lặn xuống nước. Điều này được xác nhận qua khám nghiệm khi tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Trước đó, trưa 21/12, Erica Fox được báo cáo mất tích khi đang bơi cùng chồng và 13 thành viên khác của câu lạc bộ bơi biển. Ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Pacific Grove, Sở Cứu hỏa Monterey (California) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã phối hợp triển khai công tác tìm kiếm nữ vận động viên.

Chiến dịch tìm kiếm nạn nhân sau đó được mở rộng, với hơn 15 giờ rà soát trên diện tích khoảng 84 hải lý vuông, trước khi buộc phải tạm dừng do không có thêm manh mối. Phải đến một tuần sau khi mất tích, thi thể bà mới được tìm thấy. Gia đình Fox xác nhận danh tính nạn nhân thông qua quần áo bà mặc khi được trục vớt.

Tờ báo Mỹ cho biết Erica Fox là một vận động viên ba môn phối hợp giàu kinh nghiệm, thường xuyên bơi biển cùng bạn bè vào mỗi cuối tuần. Bà từng tham gia hai giải Ironman, đoạt nhiều giải ba môn phối hợp và từng góp mặt trong cuộc thi nổi tiếng Escape From Alcatraz suốt hơn hai thập kỷ.

Fox đã kết hôn 30 năm, được miêu tả là người kỷ luật, giàu lòng trắc ẩn và luôn tràn đầy năng lượng. Bà cũng là đồng sáng lập Kelp Krawlers, một nhóm bơi đường dài ngoài trời thường xuyên tập luyện tại Lovers Point, California.

Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai trong chưa đầy bốn năm, một thành viên của câu lạc bộ bơi biển Kelp Krawlers trở thành nạn nhân của cá mập. Trước đó, một thành viên khác từng bị cá mập cắn vào chân nhưng đã thoát chết nhờ được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời.

Các chuyên gia sinh học biển cho biết các vụ cá mập tấn công người tại California là rất hiếm. Theo tờ Mercury News, đây mới chỉ là vụ cá mập tấn công gây tử vong thứ hai từng được ghi nhận tại khu vực Lovers Point trong suốt 73 năm qua, đồng thời là trường hợp tử vong đầu tiên kể từ năm 1952.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa bãi biển Lovers Point cùng các bãi McAbee và San Carlos ở Monterey để đảm bảo an toàn cho người dân.