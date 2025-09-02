Nữ tuyển thủ Nguyễn Bích Thùy và tình yêu mãnh liệt với lá cờ Tổ quốc

Sau khi Giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2025 khép lại, Nguyễn Bích Thùy trở lại tập luyện cùng Thái Nguyên T&T, chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2025. Mùa giải trước, Thái Nguyên T&T cán đích thứ ba với chỉ 3 điểm ít hơn nhà vô địch Thành phố Hồ Chí Minh I. Với mục tiêu giành quyền dự cúp C1 nữ châu Á trong giai đoạn 2025-2030, Bích Thùy cùng đồng đội đang quyết tâm tạo nên một mùa giải đặc biệt.

Vì vậy, dù rất muốn, Bích Thùy không thể xuống đường để hòa vào bầu không khí lễ hội tràn ngập, khi cả đất nước tưng bừng chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

"Trong ngày hội non sông, mọi trái tim cùng chung nhịp đập. Dù không có cơ hội cùng dòng người tham gia vào sự kiện A80 nhưng tôi vẫn hướng về Ba Đình với niềm tự hào. Thật khó để diễn tả bằng lời tâm trạng của tôi những ngày này. Xung quanh đâu đâu cũng thấy cờ hoa rộn rã khiến tim tôi cũng rạo rực theo", Bích Thùy nói với phóng viên báo Tiền Phong.

Bích Thùy có một tình yêu mãnh liệt với lá cờ đỏ sao vàng.

Trước Quốc khánh, trên trang facebook cá nhân, Bích Thùy chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc, rằng "Giữa muôn vàn điều tự hào, có một niềm tự hào mang tên Việt Nam", kèm những tấm hình cô phất cao lá cờ Tổ quốc.

Có thể nói Bích Thùy có một tình yêu mãnh liệt với lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng bất diệt của độc lập, tự do và khát vọng vươn xa của con người Việt Nam. Mỗi khi ghi bàn, cô luôn đập tay lên ngực trái và chỉ vào quốc kỳ in trên đó. Hoặc sau các trận đấu hay giải đấu, Bích Thùy sẽ chạy dọc sân với lá cờ Tổ quốc trên tay, rồi cắm xuống mặt cỏ và ngắm nhìn đầy kiêu hãnh.

Đến bây giờ, dù đã ra sân 82 trận cho Đội tuyển nữ Quốc gia và tham dự đủ mọi đấu trường, từ SEA Games, Asian Cup đến World Cup, từ Đông Nam Á, châu Á tới thế giới, cô gái quê Quảng Ngãi vẫn luôn bồi hồi xúc động khi quốc kỳ được kéo lên và hát quốc ca.

"Dù cả trăm ngàn lần đứng trước lá cờ đỏ sao vàng, cảm xúc của tôi vẫn như một. Tim tôi đập những nhịp tự hào và toàn thân nổi da gà", Bích Thùy chia sẻ, "Tôi vẫn nhớ kỷ niệm năm 2023 khi cùng ĐT nữ Việt Nam chơi tại World Cup. Được hát quốc ca ở sân khấu tầm cỡ, nơi cả thế giới dõi theo, là trải nghiệm không thể nào quên. Hãnh diện vô cùng, yêu đất nước mình vô cùng. Khi ấy tôi chỉ nhắm mắt và tận hưởng giây phút ấy, miệng thì hát thật to quốc ca như muốn tất cả phải nghe thấy".

Cô nói tiếp: "Hoặc mới đây tại Giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2025, khoảnh khắc lá đại kỳ to thiệt là to được căng ra trên khán đài Lạch Tray, mình cùng cả vạn khán giả hòa giọng hát quốc ca chắc chắn theo đến suốt cuộc đời. Những giai điệu quen thuộc và hùng tráng khiến mình cảm thấy hạnh phúc vì là người Việt Nam, chiến đấu vì màu cờ sắc áo Tổ quốc".

Điều này cũng lý giải tại sao cô gái nhỏ bé này lại có sức mạnh phi thường đến thế, có thể di chuyển không biết mệt và chơi với tinh thần không từ bỏ, quyết đấu đến phút cuối cùng. Như ở trận bán kết Giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2025 gặp U23 Australia, trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp và thể hình, Bích Thùy vẫn không ngừng chạy để miệt mài kiếm tìm cơ hội.

Bích Thùy tả xung hữu đột trong vòng vây các hậu vệ U23 Australia. (Ảnh: Trọng Hiếu)

"Trận đấu đó đội tuyển gặp rất nhiều khó khăn và nhận hai bàn thua sớm, nhưng tôi và các đồng đội hạ quyết tâm phải chơi với hơn 100% khả năng, cống hiến tất cả những gì mình có để rời sân với tư thế ngẩng cao đầu, đồng thời có thể tự hào khi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc phía trên", tiền đạo đã ghi 21 bàn thắng cho ĐT nữ Việt Nam cho biết.

Bích Thùy tiết lộ, cô đã để ý lá đại kỳ trên khán đài B sân Lạch Tray từ các trận vòng loại, sau đó đặt mục tiêu phải ghi bàn ở trận bán kết và hướng về phía đó ăn mừng. Cuối cùng quyết tâm "phải ghi bàn cho bằng được" đã được cô hiện thực hóa.

Phút 88, Bích Thùy lao xuống như một mũi tên bên cánh phải đón đường chuyền dài từ tuyến dưới. Tình huống chạm bóng đầu tiên cũng đồng thời loại bỏ hậu vệ U23 Australia, mở ra không gian để cô tiến vào khu cấm địa. Tại đó, Bích Thùy tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc gần, đánh bại thủ môn đối phương và ghi bàn danh dự cho ĐT nữ Việt Nam.

Bích Thùy ăn mừng bàn thắng ở trận đấu với U23 Australia.

Theo kế hoạch, Bích Thùy lập tức chạy về phía lá cờ Tổ quốc khổng lồ và thực hiện động tác chào cờ. Tiếc rằng thời gian gấp rút buộc cô sớm quay trở lại, và cũng vì khoảnh khắc ăn mừng diễn ra quá nhanh, không nhiếp ảnh gia nào kịp ghi lại.

Nhưng có một điều chắc chắn, nó sẽ được lưu giữ mãi trong tâm trí Bích Thùy cũng như người hâm mộ. Và một khoảnh khắc tương tự sẽ sớm được tạo ra trong tương lai, bởi ngôi sao của ĐT nữ Việt Nam và Thái Nguyên T&T không bao giờ ngừng khát khao ghi bàn, khát khao chiến thắng.

Tất nhiên rồi, lá cờ Tổ quốc sẽ luôn theo chân, giữ cho ngọn lửa Bích Thùy mãi cháy sáng với niềm tự hào dòng máu Việt, khát vọng Việt.