Nữ trọng tài Hàn Quốc bắt chính trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026

Theo phân công từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Kim Yu Jeong sẽ điều hành trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ, diễn ra lúc 18h ngày 4/3 tại Perth (Australia).

Hai trợ lý là Heba Saadieh (Palestine) và Hinthong Supawan (Thái Lan). Trọng tài thứ tư là Mahnaz Zokaee (Iran), trong khi ông Muhammad Taqi (Singapore) phụ trách phòng VAR. Đây là tổ trọng tài được đánh giá cao về kinh nghiệm và chuyên môn ở cấp độ châu lục.

Trọng tài Kim Yu-jeong (sinh năm 1990) là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ “vua áo đen” châu Á hiện nay. Được FIFA công nhận từ năm 2018, nữ trọng tài người Hàn Quốc nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ chuyên môn vững vàng và bản lĩnh ở những trận cầu đỉnh cao.

Trong sự nghiệp, Kim Yu-jeong từng điều hành nhiều giải đấu lớn như U20 World Cup nữ 2022, World Cup nữ 2023 và các giải U17/U23 châu Á 2025 của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Đặc biệt, bà là một trong ba nữ trọng tài hiếm hoi được chỉ định làm nhiệm vụ ở các trận bóng đá nam tại Olympic Paris 2024.

Nữ trọng tài người Hàn Quốc cũng từng điều khiển các trận đấu của CLB Công an Hà Nội và Nam Định tại Cúp C2 châu Á mùa 2025/2026.

Tại VCK bóng đá nữ châu Á 2026, AFC phân công toàn bộ trọng tài chính là nữ nhằm khẳng định vai trò của nữ giới trong công tác điều hành các giải đấu lớn. Công nghệ VAR cũng được áp dụng để đảm bảo tính chính xác và công bằng.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé dự World Cup nữ 2027.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.