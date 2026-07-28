Nữ trọng tài 26 tuổi bị chấn động não sau cuộc ẩu đả của cầu thủ nam ở Pháp

Trọng tài nữ chấn động não vì bị các cầu thủ nam xô ngã trong trận giao hữu tại Pháp

Sự việc hi hữu xảy ra trong cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Metz (đang thi đấu tại Ligue 2, Pháp) và đại diện Fortuna Sittard (giải VĐQG Hà Lan - Eredivisie) diễn ra trên vận động trường Schlossberg (Pháp).

Tính chất căng thẳng của trận đấu bắt đầu bùng nổ từ phút 39, thời điểm Metz đang tạm dẫn trước 1-0. Trong một tình huống phản công ở khu vực giữa sân, một tiền đạo bên phía Fortuna nỗ lực thực hiện pha bứt tốc nhưng bị cầu thủ Metz kéo áo quyết liệt. Mặc dù bị níu giữ, chân sút của đại diện Hà Lan vẫn cố gắng lao về phía trước, buộc trọng tài chính Mathilde Demoncay phải cắt còi thổi phạt đội bóng nước Pháp.

Tuy nhiên, quyết định cắt còi của vị trọng tài 26 tuổi không thể làm dịu đi những cái đầu nóng. Bức xúc vì pha chơi xấu, cầu thủ vừa bị phạm lỗi bất ngờ quay lại túm áo và lao vào ăn thua đủ với đối phương. Hành động này lập tức châm ngòi cho một cuộc xô xát tập thể bùng nổ trên sân.

Thấy xung đột nảy sinh, các cầu thủ hai bên cùng tổ trọng tài nhanh chóng can thiệp nhằm hạ nhiệt mồi lửa xô xát. Thế nhưng, trong lúc hỗn loạn, áp lực từ đám đông cầu thủ lao vào nhau đã đè ngược trọng tài Demoncay về phía sau. Khoảnh khắc từ truyền hình ghi lại sự việc cho thấy cô bị xô ngã ngửa và phần đầu va chạm rất mạnh xuống mặt cỏ.

Nữ trọng tài lao vào can ngăn cầu thủ ẩu đả (Ảnh: The Sun)

Sau đó cô bị xô ngã (Ảnh: The Sun)

Nữ trọng tài nằm gục trên sân (Ảnh: The Sun)

Phát hiện vị trọng tài chính nằm bất động, một cầu thủ Fortuna đã lập tức ra hiệu khẩn cấp cho lực lượng y tế. Đội ngũ bác sĩ cùng lực lượng an ninh sân ngay sau đó đã phải di chuyển nhanh vào giữa sân để chăm sóc cho nạn nhân, đồng thời ngăn chặn cuộc ẩu đả đang có nguy cơ lan rộng.

Rất may mắn, sau ít phút sơ cứu, cô Demoncay đã có thể tỉnh táo ngồi dậy trao đổi cùng các nhân viên y tế. Dù vậy, các kết quả kiểm tra sau đó xác nhận nữ trọng tài đã bị chấn động não sau va chạm.

Trận giao hữu sau đó khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng về phía Metz.