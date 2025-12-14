Nữ 'tổng tài' xinh đẹp cổ vũ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Ở trận bán kết môn bóng chuyền nữ SEA Games, đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Philippines với tỉ số 3-0.

Thanh Thúy và đồng đội nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và liên tiếp ghi điểm bằng các pha đập bóng uy lực.

Dù vậy, vị huấn luyện viên "khó tính" Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn có những phút căng thẳng và thúc giục các học trò chơi tập trung.

Trên khán đài, các cổ động viên Việt Nam vượt đường xa đến tiếp lửa cho đội tuyển bóng chuyền nữ tại trung tâm thể thao Thái Lan.

Một người hâm mộ đã làm riêng biển cổ vũ cho Lâm Oanh.

Các thành viên ban huấn luyện và vận động viên vui vẻ cùng chụp hình selfie.

Các cổ động viên không giấu được niềm vui và chờ đợi Lâm Oanh cùng đồng đội để được chụp hình.

Họ đã được thỏa mong ước khi các vận động viên nhanh chóng kết thúc màn ăn mừng để tiến lại khán đài.

Ngay cả nhiều cổ động viên của chủ nhà cũng muốn xin chữ kí của các vận động viên Việt Nan, đặc biệt là Thanh Thúy và Lâm Oanh.

Một cổ động viên nhí của Thái Lan đã chờ rất lâu và liên tục gọi tên các vận động viên để xin chữ kí vào quả bóng lưu niệm,

Dàn cổ động viên Việt Nam xuất hiện những nụ cười "tỏa nắng" của các cô nàng kiêm tổng tài xinh đẹp.

Bà Lê Vũ Hồng Ngọc sinh năm 1992 - là con gái của ông Lê Văn Thành - Chủ tịch tập đoàn thể thao Động Lực. Bà Ngọc đang nắm giữ vai trò quản lý doanh nghiệp của gia đình.

Bà Lê Vũ Hồng Ngọc liên tục có mặt theo dõi nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bơi lội và điền kinh.