Nữ thần bóng chuyền bị loại khỏi đội tuyển Quốc gia vì bê bối say rượu lái xe

Theo thông báo ngày 18/4 từ Hiệp hội Bóng chuyền Hàn Quốc, VĐV 28 tuổi Ahn Hye Jin đã bị loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia năm nay sau khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện vào sáng 16/4. Trước đó, cô vừa được triệu tập trở lại đội tuyển.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ahn Hye Jin đã chủ động báo cáo với CLB GS Caltex Seoul KIXX. Đến ngày 17/4, đội bóng này cũng đăng tải lời xin lỗi chính thức trên mạng xã hội, thừa nhận sai phạm của vận động viên. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ahn Hye Jin là ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc (Ảnh: Kovo)

Ahn Hye Jin từng là nhân tố quan trọng giúp tuyển Hàn Quốc vào tới tứ kết Olympic Tokyo 2020 (tổ chức năm 2021). Dù thời gian gần đây bị ảnh hưởng bởi chấn thương, cô vẫn thi đấu ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa giải, góp công lớn giúp GS Caltex giành chức vô địch.

Sau mùa giải, Ahn Hye Jin vừa trở thành cầu thủ tự do (FA) và được gọi lên tuyển hôm 16/4. Theo kế hoạch, cô sẽ hội quân từ ngày 26/4 để chuẩn bị cho các giải đấu lớn như AVC Cup và Asian Games. Tuy nhiên, toàn bộ lịch trình đã bị hủy bỏ sau bê bối lần này.

Theo quy định của Ủy ban Thể thao Hàn Quốc và Hiệp hội Bóng chuyền, các trường hợp lái xe khi say rượu có thể bị đình chỉ thi đấu đội tuyển từ 2 đến 3 năm, tùy theo mức phạt hành chính. Nếu số tiền phạt vượt 5 triệu won, án treo có thể lên tới 3 năm.

Trong khi đó, KOVO cũng đã bắt đầu quy trình kỷ luật nội bộ. Theo Điều 10 Quy định Kỷ luật của liên đoàn, hành vi lái xe khi say rượu có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến trục xuất, kèm theo án phạt tài chính.

Hiện lịch họp của Ủy ban Kỷ luật dự kiến sẽ được ấn định trong tuần tới. Mức xử phạt cuối cùng dành cho Ahn Hye Jin sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cảnh sát, mức độ vi phạm cũng như thái độ hợp tác, nhận lỗi của cô trong quá trình xử lý vụ việc.

Tú Tú.