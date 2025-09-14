Nữ rapper tung ảnh tình cảm, dập tắt tin đồn “lừa dối” Lamine Yamal

Chuyện tình của sao trẻ Barcelona Lamine Yamal và nữ rapper nổi tiếng người Argentina Nicki Nicole đang trở thành tâm điểm bàn tán của giới truyền thông quốc tế. Mới chỉ công khai yêu nhau được ít ngày, cả hai đã phải đối diện với tin đồn không hay. Nicki Nicole bị đồn duy trì liên lạc với tình cũ Franco Mastantuono và "bội bạc" với Yamal. Tuy nhiên, động thái mới nhất từ chính nữ rapper đã phần nào dập tắt ồn ào này.

Trên mạng xã hội, thông tin Nicki Nicole lén lút quay lại với người yêu cũ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều bình luận cho rằng cô chỉ đang "tận dụng" danh tiếng của Yamal để gây chú ý. Tin đồn càng trở nên ồn ào bởi Yamal mới 18 tuổi, còn bạn gái đã 24, khoảng cách tuổi tác khiến chuyện tình này vốn đã gây nhiều tranh cãi, giờ lại càng bị soi mói.

Trong bối cảnh đó, Nicki Nicole không chọn cách im lặng. Trên Instagram, cô đăng ảnh tình cảm rạng rỡ bên bạn trai kèm theo những dòng trạng thái ẩn ý như muốn khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, nữ rapper còn thổ lộ mong muốn học tiếng Catalan để hiểu và gần gũi hơn với thế giới của Yamal.

Cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau bấp chấp vướng tin đồn chia tay

Yamal cũng ngầm lên tiếng

Không chỉ bạn gái, chính Lamine Yamal cũng để lộ những chi tiết nhỏ thể hiện sự gắn bó. Trong một khoảnh khắc được Nico Williams – đồng đội và bạn thân của anh chia sẻ, Yamal sử dụng màn hình điện thoại là hình ảnh chung với Nicki Nicole. Hình ảnh tưởng chừng đơn giản này nhanh chóng được fan lan truyền, coi như một lời xác nhận rằng mối quan hệ của họ vẫn vững vàng.

Lamine Yamal khoe hình nền điện thoại có khoảnh khắc tình cảm với bạn gái

Nicki Nicole cũng không ngần ngại xuất hiện trên khán đài cổ vũ Yamal trong nhiều trận đấu gần đây. Ngoài ra, cặp đôi còn được bắt gặp cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở Monaco. Những khoảnh khắc đời thường này góp phần chứng minh cả hai đang thoải mái tận hưởng tình yêu, bất chấp dư luận ồn ào.

Ở tuổi 17, Yamal đã là trụ cột của Barcelona và được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha. Chính vì vậy, bất kỳ câu chuyện ngoài sân cỏ nào liên quan đến anh đều dễ dàng trở thành tiêu điểm. Các chuyên gia bóng đá lẫn cựu cầu thủ từng lên tiếng cảnh báo Yamal về việc cân bằng giữa sự nghiệp và đời tư, bởi những lùm xùm tình cảm có thể ảnh hưởng đến phong độ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng Yamal có quyền tận hưởng tuổi trẻ và tình yêu giống như bất kỳ chàng trai nào khác. Việc anh và bạn gái cùng nhau đối diện với tin đồn, không né tránh mà thẳng thắn thể hiện tình cảm, phần nào cho thấy sự trưởng thành trong cách xử lý áp lực truyền thông.

Có thể thấy, thay vì làm Yamal và Nicki Nicole "chao đảo", tin đồn "lừa dối" lại trở thành cơ hội để họ khẳng định sự gắn bó. Một bức ảnh, một màn hình điện thoại, vài khoảnh khắc đời thường, những chi tiết nhỏ nhưng đủ để khẳng định tình cảm của họ vẫn đang tốt đẹp.