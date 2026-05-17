Nữ Phong Phú Hà Nam thị uy sức mạnh, Hà Nội I bị Than KSVN cầm chân đầy tiếc nuối

Chiều 16/5, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu đáng chú ý, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam. Nếu như Phong Phú Hà Nam dễ dàng thể hiện sự vượt trội trước Hà Nội II bằng chiến thắng cách biệt, thì cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Than KSVN lại diễn ra chặt chẽ và không có đội nào đủ sắc bén để tạo khác biệt.

Ở trận đấu sớm, Phong Phú Hà Nam bước vào màn so tài với Hà Nội II trong tâm thế buộc phải thắng để cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng. Với lực lượng đồng đều cùng kinh nghiệm vượt trội, đội bóng giàu truyền thống nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) đại thắng 4-0 trước Hà Nội II.

Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha phối hợp tốc độ ở hai biên. Trước sức ép lớn, hàng thủ non kinh nghiệm của Hà Nội II không thể đứng vững quá lâu. Những bàn thắng liên tiếp giúp Phong Phú Hà Nam tạo ra cách biệt an toàn và hoàn toàn kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chiến thắng 4-0 không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn cho thấy tham vọng lớn của Phong Phú Hà Nam ở mùa giải năm nay. Đội bóng này tiếp tục chứng minh họ là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhờ lối chơi giàu tốc độ, khả năng pressing hiệu quả cùng chiều sâu lực lượng đáng nể.

Hà Nội I đánh rơi lợi thế trước Than KSVN

Trong khi đó, trận đấu tâm điểm giữa Hà Nội I và Than KSVN lại diễn ra với kịch bản hoàn toàn khác. Đây được xem là cuộc đối đầu cân tài cân sức giữa hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và có tham vọng tiến sâu tại giải.

Ngay từ đầu trận, Hà Nội I chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, Than KSVN cho thấy sự khó chịu với lối chơi phòng ngự kín kẽ cùng khả năng tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Suốt 90 phút, Hà Nội I tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút lại thiếu đi sự chính xác trong những pha xử lý quyết định. Ở chiều ngược lại, Than KSVN cũng có những tình huống phản công đáng chú ý khiến hàng thủ Hà Nội I phải nhiều phen vất vả chống đỡ.

Hà Nội I (áo vàng) hòa 0-0 trước KSVN.

Dù rất nỗ lực, cả hai đội đều không thể tìm được bàn thắng và chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến Hà Nội I bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết, trong khi Than KSVN có thể hài lòng khi giành được một điểm trước đối thủ mạnh.

Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 mới chỉ khởi tranh nhưng đã xuất hiện nhiều trận đấu hấp dẫn cùng những màn cạnh tranh quyết liệt giữa các ứng viên vô địch. Với phong độ hiện tại, Phong Phú Hà Nam đang nổi lên như một thế lực đáng gờm, còn Hà Nội I chắc chắn sẽ phải cải thiện khả năng dứt điểm nếu không muốn tiếp tục đánh rơi những điểm số quan trọng trong chặng đường sắp tới.