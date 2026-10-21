Nữ MC thể thao gợi cảm gây sốt Champions League: Gu ăn mặc táo bạo, gia thế mới gây chú ý

Nữ MC quyến rũ Olga Kalenchuk gây sốt với phong cách táo bạo, là gương mặt đại diện của ông lớn Ukraine và em gái cầu thủ chuyên nghiệp.

CLB Shakhtar Donetsk đã chính thức chọn sân vận động Stamford Bridge làm sân nhà cho chiến dịch Champions League mùa giải năm nay. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc Olga Kalenchuk - nữ MC truyền hình quyến rũ và nổi tiếng chuẩn bị trở thành gương mặt quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá tại khu vực Tây nước Anh.

Là gương mặt đại diện chính thức cho đội bóng từng 16 lần đăng quang giải VĐQG Ukraine, Kalenchuk đã nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ quốc tế. Kể từ khi Shakhtar Donetsk FC rời SVĐ Donbas Arena vào năm 2014, cô luôn là người đồng hành sát sao, thực hiện các cuộc phỏng vấn độc quyền với nhiều tên tuổi hàng đầu của câu lạc bộ, trong đó có cựu HLV Roberto De Zerbi hay tiền đạo chạy cánh Kevin (hiện đang khoác áo Fulham).

Sở hữu ngoại hình cuốn hút cùng phong cách dẫn dắt tự nhiên trước ống kính, Kalenchuk thường xuyên được truyền thông so sánh với nữ MC bóng đá lừng danh người Ý Diletta Leotta. Sự nghiệp báo chí phát triển cũng giúp cô trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với hơn 235.000 người theo dõi trên Instagram. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng tải các video hậu trường tại sân tập, những khoảnh khắc đời thường xa hoa cùng những hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn.

Nữ MC gây sốt khi thường xuyên xuất hiện trong trận đấu của Shakhtar Donetsk

Mối duyên của Kalenchuk với trái bóng tròn không chỉ dừng lại ở vai trò truyền thông mà còn bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Anh trai cô, Maksym Kalenchuk (36 tuổi), là một cầu thủ chuyên nghiệp trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của Shakhtar Donetsk. Tiền vệ này từng có nhiều năm chinh chiến cho hàng loạt CLB tại giải VĐQG Ukraine và từng cùng Akzhayik tiến vào đến trận chung kết Cúp Quốc gia Kazakhstan năm 2022.

Nữ MC có anh trai là cầu thủ

Mỗi khi xuất hiện bên đường biên tại các trận đấu ở giải quốc nội cũng như Champions League, Kalenchuk luôn trở thành tâm điểm chú ý nhờ gu thời trang táo bạo. Đầu mùa giải năm nay, nữ MC này từng khiến khán giả truyền hình trầm trồ khi diện chiếc váy xẻ sâu quyến rũ kết hợp cùng áo blazer sắc cam nổi bật - màu áo truyền thống của Shakhtar.

Nữ MC sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ

Phong cách đời thường phía sau sân cỏ của nữ MC

Shakhtar Donetsk đã đạt thỏa thuận tham gia vào công tác tổ chức các trận đấu sân nhà tại Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Mới tuần trước, cô đã có mặt tại Anh để chứng kiến CLB Shakhtar Donetsk giành chiến thắng trước AEK Athens. Trong thời gian tới, nữ MC sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong các cuộc tiếp đón Sporting Lisbon, Fenerbahce và Real Madrid tại Anh, đồng thời chuẩn bị chuyến bay đến San Siro để đưa tin về cuộc đụng độ với ông lớn Inter Milan.