Nữ MC sở hữu "nụ hôn bạc tỷ" bất hoá hoá soái ca khiến làng game ngỡ ngàng

Từ “nụ hôn viral” đến hình mẫu MC đa phong cách

Trong cộng đồng VALORANT Việt Nam, hiếm có gương mặt nữ nào lại vừa nổi bật về nhan sắc, vừa nổi danh bởi một khoảnh khắc để đời như MC Nana. Cô nàng từng khiến cả sân thi đấu “nổ tung” khi trao cho bạn trai tuyển thủ nụ hôn ngay trên bục nhận cúp, viral khắp mạng xã hội lúc bấy giờ. Với fan, đó là khoảnh khắc ngọt ngào đến… “nổ đom đóm”, giúp cô nàng trở thành từ khóa hot suốt thời gian dài.

Nhưng không chỉ dựa vào viral để nổi tiếng, Nana còn chứng minh bản thân là một MC esports đầy tiềm năng. Từng có nền tảng là vận động viên wushu, cô bước vào lĩnh vực thể thao điện tử bằng tinh thần nghiêm túc, chăm chỉ học hỏi và luôn làm mới hình ảnh. Các bộ cosplay từ Reyna, Viper Mommy cho tới Chamber ngày hôm nay đều là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ ấy.

Màn biến hình cực ngầu khiến fan "dụi mắt"

Cần phải khẳng định rằng, cosplay theo phong cách genderbend (đảo ngược giới tính) lại là một thử thách không dễ chinh phục. Ấy vậy mà Nana lại thực hiện hoàn hảo, đầy tự tin với gương mặt góc cạnh cá tính, đã khiến fan VALORANT phải trầm trồ, ngỡ ngàng.

Trong loạt ảnh được đăng tải, cô nàng diện bộ vest tinh chỉnh theo phong cách của đặc vụ Chamber, vừa sang trọng, sắc sảo và đậm chất "quý ông". Từ mái tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc lạnh đến biểu cảm kiêu ngạo "chuẩn bài”... mọi chi tiết đều được Nana đầu tư chăm chút. Dù là nữ giới, cô vẫn tái hiện được thần thái tinh anh, lạnh lùng và đầy nguy hiểm của đặc vụ người Pháp, rõ ràng là điều không phải coser nào cũng làm được.

Cũng dễ hiểu thôi bởi từ lâu, Nana đã nổi tiếng là gương mặt MC chịu khó đầu tư mọi hình ảnh cá nhân liên quan đến VALORANT. Ngay sau khi đăng tải, fan hâm mộ VALORANT lẫn những người yêu cosplay đều dành nhiều lời khen ngợi.

Với sự sáng tạo không ngừng và khả năng biến hoá linh hoạt, Nana đang ngày càng khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong làng game Việt. Nếu cô nàng tiếp tục giữ phong độ này, rất có thể “nụ hôn bạc tỷ” năm nào sẽ chỉ là một trong nhiều dấu mốc thú vị mà cộng đồng game thủ nhớ đến khi nhắc tên MC Nana.