Nữ MC nóng bỏng nhất World Cup diện váy khoe đường cong "nghẹt thở", khiến fan "nổ mắt" quên luôn tỷ số!

Nữ MC gây sốt tại World Cup 2026 nhờ vóc dáng nóng bỏng, xinh đẹp.

Nữ phóng viên thể thao người Ý Eleonora Incardona một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi xuất hiện với diện mạo vô cùng quyến rũ và táo bạo tại sân vận động trong buổi lên sóng mới nhất của đài truyền hình DAZN.

Ngôi sao truyền hình 34 tuổi, người vốn nổi tiếng với vai trò phóng viên trực tiếp đường biên tại giải vô địch quốc gia Ý (Serie A), hiện đang tiếp tục đồng hành cùng nhà đài trong các chiến dịch săn tin thể thao World Cup. Trong buổi tác nghiệp mới đây dưới cái nắng oi ả của sân vận động, Eleonora đã khiến người hâm mộ không thể rời mắt khi diện một bộ váy ôm sát, khéo léo khoe trọn vẹn vóc dáng đồng hồ cát và đôi chân dài miên man.

Vóc dáng nóng bỏng của Eleonora Incardona (Ảnh: IG)

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, trang Instagram sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi của cô đã lập tức "bùng nổ" với cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

"Bức ảnh tuyệt vời quá Eleonora!", "Quá xinh đẹp và hoàn hảo, vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở". Nhiều ý kiến cho rằng dù trận đấu dưới sân có kịch tính đến đâu, Eleonora vẫn là "bàn thắng" đẹp nhất trong mắt họ.

Nữ MC gây sốt ở World Cup nhờ nhan sắc và vóc dáng quyến rũ (Ảnh: IG)

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài bốc lửa của một siêu mẫu, Eleonora Incardona sở hữu một profile "khủng" với học vấn đáng nể. Cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại một trường đại học danh tiếng ở Ý trước khi quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực nghệ thuật và truyền hình thể thao vì niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn. Trước đó, vào năm 2010, cô cũng từng thử sức tại cuộc thi Miss Italia (Hoa hậu Ý) và xem đây là bệ phóng để bước chân vào giới giải trí.

Đời tư của bóng hồng đài DAZN cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí xứ mì ống. Eleonora từng có thời gian dài hẹn hò với Mirko Manola – anh trai cùng mẹ khác cha của Diletta Leotta (nữ MC được mệnh danh là "quyến rũ nhất hành tinh"). Dù suýt trở thành chị em dâu một nhà, hiện tại Eleonora và Diletta vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và là cặp bài trùng nhan sắc của nhà đài. Sau khi đường ai nấy đi với Mirko, Eleonora hiện đang hạnh phúc bên Samuele Ricci - tiền vệ tài năng của câu lạc bộ Torino và là tuyển thủ quốc gia Ý.

Không chỉ giới hạn bản thân ở bóng đá, Eleonora Incardona còn là một người yêu thể thao cuồng nhiệt. Cô hiện là đại sứ thương hiệu cho giải đua xe đạp danh giá Giro d'Italia, đồng thời thường xuyên tham gia chơi golf, bắn súng thể thao và duy trì chế độ tập gym nghiêm ngặt.