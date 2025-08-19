Nữ MC "bốc lửa" gây tranh cãi với bộ váy xuyên thấu tại tiệc sinh nhật con gái

Nữ MC thể thao nổi tiếng Diletta Leotta, gương mặt quen thuộc của DAZN Italy, đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện trong một bộ váy "trong suốt" lấp lánh tại buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ hai của con gái nhỏ, Aria.

Trong những hình ảnh được Leotta đăng tải trên Instagram – nơi cô sở hữu hơn 9,2 triệu người theo dõi – người đẹp 34 tuổi xuất hiện bên cạnh chồng là thủ môn Loris Karius và con gái trong không khí ấm áp, hạnh phúc. Tuy nhiên, bộ váy bó sát, đính đá, chất liệu xuyên thấu khiến cô bị một số người xem phản ứng là “không phù hợp với sự kiện dành cho trẻ em”.

Cựu thủ môn Liverpool - Loris Karius (hiện chơi cho CLB Schalke 04) bên cô vợ "bốc lửa".

Một số bình luận khen ngợi nhan sắc và phong cách của Leotta như: “Đẹp ơi là đẹp”, “Bạn luôn xinh đẹp và độc nhất”, “Bạn thật tuyệt vời”, “Bạn lúc nào cũng đỉnh”. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến chỉ trích về sự lựa chọn trang phục thiếu tế nhị trong bối cảnh nhạy cảm.

Vấn đề thời trang gây tranh cãi không phải là điều mới mẻ với Leotta. Cô và đồng nghiệp Eleonora Incardona từng bị nhà bình luận Thụy Sĩ Valentina Maceri chỉ trích thẳng thừng về trang phục truyền hình: “Sexy thì được phép, nhưng nên có phong cách và lịch thiệp. Điều đó đôi khi thiếu ở truyền hình Italia… Nếu bạn muốn được coi ngang bằng cầu thủ và quan chức, đây không phải là điều nên làm”.

Có vẻ như nhiều mỹ nhân khác dự tiệc sinh nhật của cô bé 2 tuổi cũng diện đồ... xuyên thấu.

Diletta Leotta đang đứng giữa hai phía – một mặt là biểu tượng thời trang được yêu thích trên mạng xã hội và màn ảnh; mặt khác, cô cũng trở thành tiêu điểm của những tranh luận về giới hạn giữa sự sexy và sự tế nhị trong môi trường truyền hình thể thao. Bộ váy xuyên thấu tại buổi sinh nhật con gái vừa qua là minh chứng rõ ràng cho sự “liều lĩnh” trong phong cách của cô – khi thì được tôn vinh là thần tượng thời trang, khi khác gây tranh cãi như một lời cởi mở thái quá.