"Nữ hoàng pickleball" Anna Leigh Waters "Thu Thuỷ" để mặt mộc dịu dàng, "Ánh Dương" Anna Bright lại hoá "búp bê tiệc tùng" cực xinh

Rời xa chiếc vợt và bộ trang phục thi đấu mạnh mẽ, "nữ hoàng" pickleball Anna Leigh Waters (biệt danh Thu Thuỷ) đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ với màn xuất hiện mộc mạc, dịu dàng. Trong một khoảnh khắc đời thường, cô nàng tự tin khoe gương mặt mộc xinh đẹp, làn da trắng hồng khỏe mạnh cùng nụ cười tươi tắn, mái tóc vàng thả tự nhiên dịu dàng. Không còn sự quyết liệt trên sân đấu, cô mang vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, như một cô gái láng giềng thân thiện và gần gũi.

Sự mộc mạc này không chỉ làm nổi bật nhan sắc tự nhiên, mà còn cho thấy một khía cạnh đầy thú vị trong tính cách của cô nàng. Dù đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn, gần gũi và không ngại khoe vẻ đẹp chân thật của bản thân.

Anna Leigh Waters mộc mạc ăn tối tại TP.HCM sau PPA Hanoi (Ảnh: Franklin Pickleball VN)

Trong khi Anna Leigh Waters lựa chọn phong cách dịu dàng, mộc mạc, thì "búp bê" pickleball Anna Bright (biệt danh Ánh Dương) lại "lột xác" hoàn toàn, hóa thân thành một "cô nàng tiệc tùng" quyến rũ. Trong những bức ảnh được ghi lại tại một bữa tiệc hậu PPA Hanoi, cô nàng tỏa sáng với lối trang điểm sắc sảo, làm nổi bật đôi mắt sâu, đôi môi quyến rũ và gương mặt thanh tú. Nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin cùng gu thời trang sành điệu đã chiếm trọn spotlight, khiến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sự xuất hiện quyến rũ này đã cho thấy một khía cạnh đầy thú vị trong phong cách của Anna Bright. Không chỉ là một vận động viên tài năng trên sân đấu, cô còn là một cô gái sành điệu, năng động và luôn biết cách tỏa sáng trong mọi tình huống.

Sự đối lập đầy thú vị của hai nữ thần Pickleball thế giới với hai phong cách, Anna Leigh Waters dịu dàng, Anna Bright quyến rũ đang được netizen bàn tán xôn xao.