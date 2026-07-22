"Nữ hoàng nhạc World Cup" Shakira xả loạt ảnh tươi rói bên David Beckham, BTS chiếm trọn spotlight trong ngày chồng cũ đưa các con đến xem cô biểu diễn

Shakira hội ngộ Beyoncé, David Beckham và loạt sao hạng A sau màn diễn bùng nổ ở chung kết World Cup.

Sau khi khuấy động sân khấu giữa giờ trận chung kết World Cup 2026, Shakira tiếp tục trở thành tâm điểm khi đăng tải loạt ảnh hậu trường ghi lại những cuộc hội ngộ với hàng loạt ngôi sao nổi tiếng thế giới. Trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ người Colombia chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại sân MetLife, nơi cô có dịp gặp gỡ Beyoncé, Jay-Z, David Beckham, Tom Cruise, Anya Taylor-Joy, BTS, Kevin Hart và YouTuber đình đám MrBeast.

Đáng chú ý nhất là màn tái ngộ giữa Shakira và Beyoncé. Hai nữ nghệ sĩ từng làm mưa làm gió với bản hit Beautiful Liar phát hành năm 2007. Trong lần gặp lại này, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ khi tạo dáng cùng Jay-Z. Shakira diện bộ trang phục họa tiết đặc trưng của Marine Serre, còn Beyoncé nổi bật với blazer trắng phối jumpsuit ren.

Tại khu vực VIP của sân MetLife, Shakira cũng có cuộc trò chuyện thân mật với David Beckham. Cựu đội trưởng tuyển Anh xuất hiện lịch lãm trong bộ vest xanh navy khi tới theo dõi trận chung kết, nơi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Không dừng lại ở đó, giọng ca Waka Waka còn tranh thủ chụp ảnh cùng Tom Cruise, Anya Taylor-Joy, các thành viên BTS và diễn viên hài Kevin Hart. Cô cũng thích thú selfie với MrBeast và dành nhiều lời khen cho YouTuber nổi tiếng này.

"Tôi thực sự là fan của bạn, đặc biệt là những điều bạn làm để giúp đỡ người khác. Tôi ước trên thế giới có nhiều người như bạn hơn", Shakira viết.

Một số hình ảnh khác cho thấy nữ ca sĩ thư giãn ở hậu trường với trang phục đơn giản gồm áo tank top đen và quần legging, vừa thưởng thức kem vừa tận hưởng bầu không khí sôi động sau màn trình diễn.

Chia sẻ về trải nghiệm tại trận chung kết, Shakira viết: "Thật là một ngày tuyệt vời! Tôi được gặp rất nhiều người mà mình ngưỡng mộ và kính trọng, đồng thời nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Colombia muôn năm, hôm nay và mãi mãi!".

Trước đó, Shakira trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất tại chung kết World Cup 2026 khi cùng Burna Boy biểu diễn ca khúc Dai Dai trong chương trình giữa giờ. Cô xuất hiện với bộ bodysuit hồng - vàng được Roberto Cavalli thiết kế riêng, khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi 49 và nhận vô số lời khen về nhan sắc "không tuổi".

Ảnh: Reuters

Điều đặc biệt là trên khán đài, cựu trung vệ Gerard Piqué - chồng cũ của Shakira - cũng có mặt cùng hai con trai Milan và Sasha để theo dõi màn biểu diễn của nữ ca sĩ.

Đây đã là kỳ World Cup thứ tư trong sáu kỳ gần nhất Shakira góp mặt biểu diễn. Trước đó, cô từng gắn liền với các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014 bằng những bản hit như Hips Don't Lie, Waka Waka và La La La.

Không chỉ mang đến một màn trình diễn bùng nổ, Shakira còn đồng hành cùng FIFA và Global Citizen trong chiến dịch gây quỹ giáo dục toàn cầu. Ca khúc Dai Dai là bài hát chính thức của Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen, với toàn bộ tiền bản quyền được dành để hỗ trợ trẻ em tại các cộng đồng khó khăn tiếp cận giáo dục, đồng thời Sony Music cũng cam kết đóng góp thêm 250.000 USD đầu tiên cho quỹ này.

Tú Tú - Ảnh: IGNV