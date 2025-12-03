Nữ giám đốc bật khóc nức nở khi bị tuyên án 102 năm tù vì lừa đảo khiến loạt sao bóng đá mất tiền tỷ

Ngày 1/12, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), phiên tòa xét xử Secil Erzan - cựu quản lý chi nhánh Florya của Denizbank - chính thức khép lại bằng bản án gây chấn động. Sau khi danh sách nạn nhân được công bố, camera ghi lại khoảnh khắc Erzan bật khóc ngay tại tòa, liên tục khẳng định mình "không cố ý" và "bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát".

Secil Erzan đã bị tuyên án tù hơn 100 năm

Quỹ lãi cao… không tồn tại

Theo cáo trạng, trong thời gian làm quản lý, Secil Erzan đã dụ dỗ hơn 30 khách hàng, hầu hết là người giàu hoặc cầu thủ bóng đá nổi tiếng, nộp tiền vào một "quỹ đầu tư siêu lợi nhuận". Vấn đề là… cái quỹ ấy hoàn toàn không có thật trong hệ thống ngân hàng.

Các công tố viên cho biết Erzan nhận tiền mặt - có khi trong… túi xách - rồi chỉ đưa lại cho khách tờ giấy viết tay hoặc giấy đóng dấu "cho có" để gọi là chứng nhận giao dịch. Tổng số tiền cô ta nhận bị cáo buộc lên đến 43 triệu USD và 15 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Secil hứa hẹn lợi nhuận rất cao từ một quỹ không chính thức tồn tại

Sao bóng đá rơi vào bẫy: từ Emre Belozoglu đến Arda Turan

Vụ việc gây sốc vì hàng loạt ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ dính vào "ổ lừa đảo triệu đô" này: Emre Belozoglu - cựu tiền vệ Premier League, từng khoác áo Newcastle và Inter Milan; Arda Turan - ngôi sao một thời của Atletico Madrid và Barcelona; Fernando Muslera - thủ môn kỳ cựu, biểu tượng của Galatasaray; Selcuk Inan - cựu đội trưởng Galatasaray, nổi tiếng với những cú sút phạt.

Tất cả đều được xác định là nạn nhân, nhiều người giao số tiền lớn vì tin tưởng vào "quỹ đặc biệt dành cho khách VIP".

Cựu tiền vệ Barcelona Arda Turan là một trong những cầu thủ bị lừa đảo

Cựu cầu thủ Premier League và Newcastle Emre Belozoglu cũng là nạn nhân

Kế hoạch đổ vỡ và lời biện minh trong nước mắt

Theo hồ sơ, Secil Erzan bắt đầu mất khả năng "xoay vòng" lợi nhuận nên hệ thống giả sập xuống. Cô bị bắt vào tháng 4/2023.

Tại tòa, Erzan một mực khẳng định mình không tạo ra hệ thống, rằng "những người khác ép đưa tiền", và bản thân "không bao giờ dùng từ quỹ". Cô liên tục xin tòa xem xét, nói rằng không trốn chạy nếu được cho quản thúc tại gia.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, hội đồng thẩm phán tuyên: 102 năm 4 tháng 4 và phạt tiền.

Một con số khiến cả phiên tòa lặng đi. Erzan bật khóc khi nghe phán quyết. Ngoài cô, nhiều đồng phạm khác cũng lĩnh án. Một số bị cáo khác được tuyên vô tội, bao gồm hai cựu lãnh đạo cấp cao của Denizbank.

Giám đốc ngân hàng gian dối Secil Erzan tại một trận đấu của Galatasaray

Riêng tội "làm giả tài liệu đặc biệt" được tòa đánh giá là hành vi ảnh hưởng đến "nhà nước là nạn nhân", nên Erzan còn bị quản thúc và giám sát trong 5 năm.