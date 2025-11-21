Nữ đệ tử Võ Đang dùng trâm như kiếm, tái hiện độc chiêu giấu dao trong búi tóc

Tại Phúc Châu (Trung Quốc), cô giáo võ thuật sinh năm 1980, Thiên Nguyệt đã tự sáng tạo ra một bộ môn độc đáo mang tên “Thiên Nguyệt Trâm Pháp”, trở thành người đầu tiên ở Phúc Châu hồi sinh và biến “ba cây trâm” (tam điều trâm) thành võ thuật phòng thân thực thụ.

Đệ tử phái Võ Đang sáng tạo võ công với trâm cài tóc

Thiên Nguyệt tên thật là Tiêu Hiểu Quỳnh, là truyền nhân đời thứ 15 phái Tam Phong núi Võ Đang. Năm 2015, sau khi học xong tại núi Võ Đang trở về, cô thành lập Thái Cực Thư Cục tại Phúc Châu, chuyên dạy võ thuật và các môn công phu dưỡng sinh.

Tiêu Hiểu Quỳnh là nữ đệ tử phái Võ Đang

Năm ngoái, sau khi đọc được nguồn gốc của “ba cây trâm” trên các kênh truyền thông chính thống, Thiên Nguyệt vô cùng xúc động.

Ngoài giờ lên lớp, cô luôn trăn trở làm sao để thể hiện tốt nhất trí tuệ phòng thân của ba cây trâm, đồng thời khắc họa khí chất cương liệt, bất khuất “cầm trâm làm kiếm” của phụ nữ Phúc Châu xưa.

Tiêu Hiểu Quỳnh sáng tạo võ công "Thiên Nguyệt Trâm Pháp"

Tiêu Hiểu Quỳnh phát hiện hình dáng ba cây trâm cực kỳ phù hợp với nguyên tắc “ẩn – tật – hiểm” của các loại binh khí ngắn cận chiến. Vì vậy, cô kết hợp đặc điểm ra đòn nhanh, né tránh linh hoạt của binh khí ngắn, tận dụng cấu tạo đặc biệt của ba cây trâm, đưa vào các động tác phát lực ngắn gọn như đâm, cắm, xuyên…

Từ đó sáng tạo ra một bài quyền gồm 10 chiêu thức, đặt tên là “Thiên Nguyệt Trâm Pháp”.

Thiên Nguyệt Trâm Pháp gồm 10 chiêu thức

Thiên Nguyệt giới thiệu: thân trâm vừa dẻo dai vừa có lực xuyên mạnh, đầu trâm chạm khắc hoa văn có thể phá áo khóa cổ họng, đuôi trâm có vân xoắn ốc giúp cầm nắm chắc chắn hơn. Trâm pháp của cô còn khôi phục lại câu chuyện lịch sử thời Minh: phụ nữ Phúc Châu dùng trâm cài tóc đánh đuổi giặc Oa, tái hiện các chiến pháp dân gian như tẩm độc ở đầu trâm, giấu lưỡi dao trong búi tóc…

Đồng thời vận dụng nội gia quyền của phái Tam Phong, sáng tạo các biến chiêu như “Cô Xạ Tiên Tử”, “Sáp Nhi Phục Thiêu”, khiến bán kính tấn công của mỗi cây trâm kéo dài tới 1,2 mét, vừa thực dụng trong thực chiến, vừa đẹp mắt khi biểu diễn.

Từ lúc bắt đầu mày mò chiêu thức cho đến khi hoàn thiện cả bài quyền, Thiên Nguyệt chỉ mất khoảng hai tuần. Ngày 8/12 năm ngoái, sau khi quay xong video, cô đăng lên WeChat Video và một số nền tảng khác, lập tức gây tiếng vang lớn trên mạng.

Tiêu Hiểu Quỳnh mất 2 tuần để sáng tạo "Thiên Nguyệt Trâm Pháp"

Rất nhiều cư dân mạng tìm đến Thiên Nguyệt bày tỏ mong muốn được học bộ trâm pháp này. Hiện tại cô đang hướng dẫn các học viên bắt đầu từ công phu cơ bản. Gần đây, cô còn dẫn toàn bộ học viên mặc trang phục truyền thống với ba cây trâm cài tóc, lần đầu tiên công diễn công khai tại Tam Phường Thất Hạng: “Phúc Châu Bát Đoạn Cẩm đẹp nhất” và “Phúc Châu Thái Cực Quyền đẹp nhất”.

“Tam điều trâm” còn là hot trend thời trang

Mùa xuân năm 2025, kiểu tóc truyền thống “Tam điều trâm” (ba chiếc trâm bạc dài hình lưỡi đao cắm trên búi tóc) của Phúc Châu bất ngờ bùng nổ trở lại tại khu Tam Phường Thất Hạng. Kết hợp hoàn hảo với hoa lưu tô nở rộ, tường trắng ngói đen và trang phục Hán phục, hàng nghìn du khách (đặc biệt là các bạn trẻ nữ) đổ về đây để hoá thân thành “nông phụ Phúc Châu” mà nhà văn Băng Tâm từng miêu tả đầu thế kỷ 20.

Diễn viên Lý Nhược Đồng trải nghiệm kiểu tóc cài 3 cây trâm theo kiểu Phúc Châu

Tương truyền vào đầu thế kỷ 20, nhà văn Băng Tâm về quê Phúc Châu thăm người thân, trên đường từ sông Mân Giang vào thành, từ trong kiệu thoáng nhìn ra ngoài, đã thấy cảnh tượng này: “ Trên phố đầy những nông phụ khỏe mạnh xinh đẹp qua lại! Da họ trắng hồng, trên mái tóc đen nhánh cắm ba chiếc trâm bạc sáng lóa như lưỡi đao ở hai bên và chính giữa, mặc quần áo màu xanh, chân trần” .

Sau đó, bà đã ghi lại cảnh tượng này trong bài văn “Phong thái quê hương”.

Từ năm 2023, trào lưu “trâm hoa vi” (cài hoa quanh đầu) của Phúc Kiến đã rất hot, nhưng đến giai đoạn 2024-2025 thì “Tam điều trâm” chính thức vượt lên, trở thành biểu tượng mới.

Nhiều du khách bay từ khắp nơi đến chỉ để trải nghiệm kiểu tóc này, các ngôi sao như Lý Nhược Đồng cũng tham gia chụp ảnh, lan toả trên mạng xã hội.

Kiểu tóc với "Tam điều trâm" rất được ưa chuộng

Ngành du lịch chụp ảnh hưởng ứng mạnh mẽ: các thợ trang điểm, cửa hàng cho thuê Hán phục và tiệm chụp ảnh liên tục bổ sung kiểu “Tam điều trâm” vào.

Phó giáo sư Quách Lị thuộc Viện Khoa học Xã hội Phúc Kiến cho biết “Tam điều trâm” Phúc Châu mang theo sự kế thừa gia tộc và ký ức thành phố của người Phúc Châu xưa, đồng thời là sự tái khám phá văn hóa truyền thống Trung Hoa của thế hệ trẻ, hình thành nên sự kết nối cảm xúc xuyên thế hệ.