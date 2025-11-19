Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới bị trộm đột nhập nhà riêng

Alisha Lehmann - nữ cầu thủ bóng đá người Thụy Sĩ, chơi cho Juventus tại Turin - hiện đang là một trong những gương mặt cầu thủ nữ đình đám nhất thế giới. Và gần đây, cô nàng còn gây chú ý khi chia sẻ đầy hài hước về tình huống hi hữu khi nhà mình bị trộm đột nhập.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ cầu thủ xinh đẹp đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh những tên trộm đã rời khỏi nhà cô tại thành phố Como, nằm sát biên giới với quê hương Thuỵ Sĩ. Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp tục, nhưng trong tình huống ngặt nghèo khi những tên trộm làm rối tung căn nhà riêng, Alisha Lehmann lại hài hước tiết lộ mình mắc chứng "rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ".

Alisha Lehmann nhắn nhủ những tên trộm đã gây ra tình trạng hỗn loạn trong căn nhà của mình: "Lần sau nếu chúng cướp nhà tôi, hãy dọn dẹp sạch sẽ nhé. Tôi mắc chứng OCD". Cách nói chuyện vừa mỉa mai vừa hài hước của Alisha Lehmann khiến netizen bật cười, khẳng định cô nàng biết cách biến câu chuyện đen đủi thành hài hước và tiếp nhận nhẹ nhàng.

Alisha Lehmann năm nay 26 tuổi, nổi tiếng là ngôi sao của đội tuyển nữ Thụy Sĩ. Cô sở hữu hơn 16,7 triệu người theo dõi Instagram và 12 triệu trên TikTok. Ngoài màn trình diễn đáng xem trên sân cỏ, cô nàng còn thu hút lượng fan đông đảo nhờ vẻ đẹp gợi cảm nổi bật. Nhiều tờ báo đã ưu ái gọi Alisha Lehmann là nữ cầu thủ sexy nhất thế giới. Nhờ lợi thế ngoại hình xinh đẹp nóng bỏng, Alisha Lehman còn lấn sân làm người mẫu thời trang, bên cạnh sự nghiệp cầu thủ.