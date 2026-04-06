Nữ ca sĩ Nhật Bản làm HLV tuyển nữ Singapore

Đội tuyển nữ Singapore mới đây bất ngờ bổ nhiệm HLV trưởng mới là Mihoko Ishida, theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) thông báo.

Nhà cầm quân người Nhật Bản từng có sự nghiệp thi đấu đáng chú ý. Bà gia nhập đội nữ Arsenal năm 2003 sau khi gây ấn tượng trong chuyến du đấu cùng đội trường đại học tại Anh, sau đó giành các danh hiệu Ngoại hạng Anh và FA Cup.

Vào năm 2006, Ishida trở về Nhật Bản khoác áo JEF United Ichihara Chiba Ladies và giải nghệ năm 2009. Hậu "treo giày" bà theo đuổi âm nhạc, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 2019 tại Sfida Setagaya FC.

Nữ chiến lược gia Nhật Bản giúp đội bóng vươn lên từ nhóm cuối bảng đến ngôi vị á quân giải Hạng hai. Đến năm 2022, Ishida gia nhập Nippatsu Yokohama FC Seagulls và kiêm nhiệm vai trò giám đốc.

Chia sẻ về quyết định dẫn dắt tuyển nữ Singapore, HLV sinh năm 1982 cho biết bà bị thu hút bởi cơ hội xây dựng một tập thể mới: “Đây không phải là một đội bóng đã hoàn thiện, và chính việc phát triển từ nền tảng ban đầu tạo nên sức hấp dẫn”.

Ishida ký hợp đồng kéo dài hai năm với FAS, đặt mục tiêu xây dựng nền tảng bền vững cho bóng đá nữ Singapore. Bà kỳ vọng trong 5-10 năm tới, môi trường bóng đá nữ tại đây sẽ có nhiều thay đổi tích cực.

HLV Ishida tiếp quản đội tuyển từ HLV Karim Bencherifa, người vừa từ chức sau hơn ba năm gắn bó. Tuyển nữ Singapore hiện đứng hạng 152 thế giới, được kỳ vọng sẽ cải thiện dưới thời tân HLV với triết lý thi đấu cởi mở.