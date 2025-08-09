Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella

Thời gian qua, cựu số 1 thế giới đã quyết định không tham dự hai giải Masters 1000 trước thềm Mỹ mở rộng 2025 sẽ khởi tranh vào 24-8. Đây là giải đấu mà anh chưa từng đăng quang kể từ năm 2018.



Djokovic hiện chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ khi dừng bước ở bán kết Wimbledon gặp Jannik Sinner. Mùa giải năm nay, dù lọt vào bán kết cả ba Grand Slam đã qua, tay vợt 38 tuổi người Serbia vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu Grand Slam thứ 25, mục tiêu lớn nhất còn dang dở trong sự nghiệp.

Theo Tennisworld, chính quyền Marbella, từ tháng 2-2024 đến nay, họ đã nhiều lần yêu cầu Djokovic và vợ Jelena hợp thức hóa hoặc tháo dỡ những hạng mục không đúng quy định nhưng chưa được đáp ứng.

Djokovic đã quyết định không tham gia hai giải đấu gần nhất (Ảnh: ATP)

Dù tay vợt này đã gửi hai văn bản thể hiện ý định tuân thủ, công trình vẫn chưa được chỉnh sửa. Hội đồng TP Marbella đã quyết định dùng hình phạt thứ ba đối với vận động viên quần vợt người Serbia vì đã thực hiện việc cải tạo không giấy phép cho căn biệt thự. Lần vi phạm này khiến Djokovic lại bị phạt thêm và nâng tổng số tiền phạt lên 15.000 euro.

Trước đó, tay vợt người Serbia đã từng nhận cảnh cáo và bị phạt vào cuối 2024 và tháng 2-2025.

Căn biệt thự của Djokovic tại TP Marbella, Tây Ban Nha

Djokovic hiện dành thời gian nghỉ ngơi tại Croatia và Hy Lạp, trước khi quyết định trở lại thi đấu. Tuy vẫn sở hữu khả năng bùng nổ ở các giải lớn, áp lực tuổi tác và sự vươn lên của các tài năng trẻ như Sinner hay Carlos Alcaraz đang khiến con đường chinh phục kỷ lục của anh ngày càng khó khăn.