Nottingham Forest và kỷ lục “bất tử” trong chuyển nhượng

Ba tân binh quan trọng mà Nottingham Forest kịp ký ở thời điểm cuối.

Trong mùa hè, đội bóng vừa thăng hạng Nottingham Forest đã làm điều chưa từng có trong một kỳ chuyển nhượng, khi gần như thay mới đội hình với 22 tân binh. Sự bổ sung này được cho đã góp phần quan trọng giúp đội bóng do HLV Steve Cooper dẫn dắt đang tạo dựng được một vị trí tốt trong cuộc đấu sinh tồn tại Premier League - giành 21 điểm để xếp thứ 13 sau 20 trận, hơn 4 điểm so với khu vực nguy hiểm. Họ cũng đang hiện diện tại bán kết cúp Liên đoàn - dù khả năng vào chung kết gần như không còn, khi thua Man.United 0-3 trước trận bán kết lượt về tại Old Trafford vào hôm nay.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này, Nottingham Forest tiếp tục tất bật khi chiêu mộ thêm 6 tân binh khác, nâng tổng số cầu thủ mới trong mùa giải này lên con số 28 - và chỉ 5 trong số này đến theo dạng cho mượn. Trong đó, sự chú ý đổ dồn vào 3 cái tên cuối cùng gia nhập sân City Ground, khi họ đều có đẳng cấp cao và đây được xem là yếu tố rất quan trọng đối với cuộc đua trụ hạng.

Cái tên nổi bật nhất chắc chắn là thủ môn Keylor Navas từ PSG, người từng giành 3 chức vô địch Champions League trong thời gian khoác áo Real Madrid. Thủ môn kỳ cựu này chuyển đến City Ground theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Trong khi đó, tiền vệ Jonjo Shelvey đã gia nhập theo hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Ngôi sao 30 tuổi người Anh kết thúc 7 năm ấn tượng của mình tại Newcastle, sau 186 trận ra sân và ghi 16 bàn. Trong khi, Felipe là trung vệ hàng đầu của Atletico Madrid trong 3 mùa qua, và cầu thủ 33 tuổi người Brazil đã ký hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi.