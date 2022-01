NÓNG: Van De Beek rời Man United, về đội HLV Lampard

Nhà báo Fabrizio Romano của Sky Sports Italy vừa sử dụng câu khẩu hiệu "Here we go" nổi tiếng của anh cho thương vụ Van De Beek cập bến Everton. Cụ thể, tiền vệ người Hà Lan gia nhập đội bóng vùng Merseyside dưới dạng cho mượn. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến hết tháng 6/2022.

Everton có trách nhiệm chi trả 100% lương của Van De Beek cho đến hết mùa giải năm nay. Ngoài ra, đội chủ sân Goodison Park cũng phải thanh toán cho MU một khoản phí hỏi mượn (chưa được tiết lộ).

Thực tế, Everton là câu lạc bộ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của cựu sao Ajax Amsterdam muộn nhất kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2021/22. "The Toffees" chỉ mới đánh tiếng chiêu mộ Van De Beek khoảng 1 ngày trước. Crystal Palace và Valencia chèo kéo tiền vệ 24 tuổi từ trước đó.

Nhưng cục diện bất ngờ xoay chuyển tình thế sau khi Lampard trở thành người kế nhiệm của HLV Rafael Benitez tại Everton. Ngay sau khi nhậm chức, nhà cầm quân người Anh muốn có sự phục vụ của Van De Beek và yêu cầu ban lãnh đạo câu lạc bộ đàm phán với MU.

Trước đây, số 34 của "Quỷ đỏ" nghiêng về phương án Crystal Palace hơn. Nhưng sau khi biết Lampard nhắm mình, Van De Beek quay sang chọn Everton làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Quyết định này được cầu thủ sinh năm 1994 đưa ra vào sáng ngày Chủ nhật (30/1) theo giờ địa phương.

Như vậy, Van De Beek vừa trở thành tân binh đầu tiên của đội bóng vùng Merseyside dưới thời Lampard. Và nhà cầm quân người Anh có được chữ ký đầu tiên trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Everton.

