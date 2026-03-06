Nóng: Tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia, Malaysia ở “bảng tử thần” giải Đông Nam Á

Chiều 6/3, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải U17 Đông Nam Á 2026, được tổ chức tại Đông Java, Indonesia, từ ngày 11 đến 23 tháng 4 tới. Giải đấu này sẽ có sự tham dự của 12 đội (gồm cả Australia), chia làm 3 bảng.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá là “bảng tử thần” (bảng A) cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste.

Trong khi đó, Thái Lan khá may mắn khi nằm ở bảng B được đánh giá tương đối nhẹ ký cùng Lào, Myanmar và Philippines.

Bảng C sẽ có sự góp mặt của Australia, Campuchia, Singapore, Brunei.

U17 Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Malaysia và Timor Leste ở giải U17 Đông Nam Á 2026.

Theo thể thức của giải đấu, sẽ chỉ có 3 đội đứng đầu 3 bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành vé tiến vào bán kết. Với thể thức này, U17 Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức khi phải tranh vé nhất bảng với 2 đội Indonesia và Malaysia.

Lịch thi đấu chi tiết tại giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ được AFF công bố sau. Với các đội trong đó có U17 Việt Nam, giải Đông Nam Á sắp tới sẽ có ý nghĩa quan trọng nhằm chuẩn bị cho giải đấu U17 châu Á 2026 vào tháng 5 tới – đấu trường mang tính chất là vòng loại U17 World Cup.



