Nóng: Tuyển Việt Nam bất ngờ bị xử thua ở giải vô địch thế giới, mất vé đi tiếp vào tay Indonesia

Theo đó, trong thông báo nóng được phát đêm vào rạng sáng 13/8 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) cho biết một thành viên của tuyển U21 Việt Nam không đạt điều kiện thi đấu. Điều này khiến kết quả các trận đấu trước đó tại giải U21 vô địch thế giới của U21 Việt Nam có VĐV này tham gia sẽ bị hủy bỏ.

Nội dung thông báo ghi rõ: "Trước những lo ngại rằng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sử dụng VĐV không đủ điều kiện trong đội hình U21 của họ tham dự Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã mở cuộc điều tra đúng với quy định.

Cuộc điều tra kết luận rằng VĐV được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật của FIVB năm 2023.

Do đó, theo Điều 13.5.2 của Quy chế Sự kiện và Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật Liên đoàn bóng chuyền thế giới quyết định các trận đấu của U21 Việt Nam có VĐV nói trên tham dự sẽ bị hủy, đồng thời VĐV này cũng bị loại khỏi giải ngay lập tức.

Theo Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật và xem xét thêm hoàn cảnh của vụ việc, Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ lên Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các biện pháp trừng phạt ngoài Giải đấu. Khi đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và VĐV sẽ được mời cung cấp quan điểm của mình bằng văn bản.

Hiện tại, FIVB sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào".

Chiến thắng trước U21 Puerto Rico vào chiều 12/8 là trận đấu duy nhất U21 Việt Nam được giữ lại kết quả, còn 4 trận đấu trước đó đều bị FIVB xử thua.

Tại giải U21 vô địch thế giới đang diễn ra ở Indonesia, ban đầu tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A.

Sau 5 trận, U21 Việt Nam thắng 4 trận trước các đội Canada, Indonesia, Puerto Rico và Serbia, chỉ chịu thua U21 Argentina. Đáng ra, kết quả trên sẽ giúp thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh lọt vào vòng 1/8 và chạm trán U21 Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên thông báo mới nhất của FIVB đã khiến cục diện thay đổi.

U21 Việt Nam rơi xuống xếp cuối bảng A, với thành tích được tính lại là thắng 1, thua 4. Trong khi đó, chủ nhà U21 Indonesia hưởng lợi khi từ vị trí thứ 5 vươn lên xếp thứ 3 (thắng 2, thua 3). Đội bóng Xứ vạn đảo bất ngờ giành quyền vào chơi vòng 1/8 và sẽ chạm trán U21 Ba Lan.

Trong khi đó, U21 Việt Nam rơi xuống nhóm tranh thứ hạng 17-24. Vào 13h00 chiều nay, các VĐV Việt Nam sẽ đối đầu với U21 Ai Cập.