NÓNG: Messi chính thức từ giã đội tuyển Argentina

Messi đã nói lời từ giã đội tuyển Argentina.

Trên trang cá nhân của mình, Lionel Messi vừa đăng bức tâm thư: "Sau khoảng thời gian kể từ trận chung kết World Cup và sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi muốn thông báo với mọi người rằng tôi sẽ giã từ ĐTQG Argentina.

Đó là một quyết định đau lòng - và nỗi đau ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm tôi - nhưng tôi hiểu rằng thời điểm đã đến. Tôi xin thề với các bạn rằng tôi luôn cống hiến tất cả những gì mình có - không chỉ trong vài năm gần đây khi chúng ta giành được mọi danh hiệu, mà cả quãng thời gian trước đó nữa; tôi luôn chiến đấu và cháy hết mình trên sân cỏ vì màu áo này, để mang lại niềm vui và khiến các bạn tự hào là người Argentina thông qua bóng đá.

Messi cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022

Thời gian chẳng còn nhiều, những chương đời rồi cũng đến lúc khép lại, và đây là chương khiến tôi đau lòng nhất. Tôi yêu, đã yêu và sẽ mãi yêu việc được là một phần của ĐTQG. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có; tôi không còn gì để cho đi nữa, và hơn nữa, đang có những cầu thủ trẻ xuất sắc vươn lên, những người xứng đáng có cơ hội của riêng mình.

Cảm ơn các bạn vì tất cả tình cảm trong suốt 20 năm qua. Tôi sẽ rất nhớ những âm thanh cổ vũ của các bạn khi đứng trên sân cỏ. Giờ đây, tôi sẽ chỉ là một người hâm mộ như bao người khác, cổ vũ và ủng hộ từ bên ngoài - qua những thăng trầm (đặc biệt là những lúc khó khăn).

World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng của Messi với ĐTQG Argentina

Cảm ơn gia đình tôi vì đã luôn ở bên, đồng hành cùng tôi trên hành trình này - một hành trình thật đẹp nhưng cũng đầy gian nan. Cảm ơn mọi huấn luyện viên, đồng đội và các thành viên trong ban huấn luyện mà tôi đã sát cánh cùng. Tôi sẽ mang theo bên mình những kỷ niệm và khoảnh khắc không thể nào quên.

Tôi chia tay đội tuyển với sự thanh thản và niềm tự hào khi cùng các đồng đội mang đến cho các bạn những khoảnh khắc mà trước đây chúng ta chỉ dám mơ ước. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được sống trong những khoảnh khắc đó cùng tất cả các bạn. Tôi yêu các bạn!

Cảm ơn Chúa vì đã cho con được là người Argentina.

Tiến lên, Argentina!

(Tôi viết những dòng này vào ngày 21 tháng 7, hai ngày sau trận chung kết. Hôm nay, sau những chuyện xảy ra với cha tôi, tôi càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình)".

Như vậy, trận chung kết World Cup 2026 là lần cuối cùng Messi khoác áo ĐTQG Argentina. Messi ra sân 207 trận và ghi 125 bàn thắng cho đội bóng áo sọc xanh-trắng. Anh cùng với tuyển Argentina 1 lần vô địch (2022) và 2 lần á quân World Cup (2014, 2026). Bên cạnh đó là 2 chức vô địch Copa America (2021 và 2024). Messi cũng giữ kỷ lục là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Argentina.