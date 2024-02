Fabrizio Romano - nhà báo chuyên về tin chuyển nhượng nổi tiếng thế giới - xác nhận thông tin Mbappe đã từ chối đàm phán hợp đồng mới với PSG. Như vậy, sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc, chân sút người Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do và được quyền tìm kiếm bến đỗ mới.



Mbappe sẽ chia tay PSG sau 6 mùa giải gắn bó.

Thông tin về Mbappe đã "gây bão" trong làng bóng đá châu Âu. Rất nhiều lời đồn đoán được ra về tương lai của nhà vô địch World Cup 2018. Real Madrid là điểm đến được đánh giá hợp lý nhất với Mbappe lúc này. Tuy nhiên, theo Fabrizio Romano, vấn đề lại nằm ở hợp đồng mà Kền kền trắng đưa ra.

Đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League hiện chỉ muốn trả cho Mbappe mức lương thấp hơn so với chính lời đề nghị của họ vào năm 2022. Con số này cũng thấp hơn so với khoản tiền mà PSG hứa hẹn nếu như Mbappe chấp nhận ở lại nước Pháp. Trang The Athletic cho biết chế độ đãi ngộ mà Mbappe nhận được tại PSG trong mùa giải cuối cùng có thể lên tới 200 triệu euro bao gồm lương, thưởng và tiền bản quyền hình ảnh.

Real Madrid muốn chiêu mộ Mbappe nhưng không muốn bị ép giá trong cuộc thương lượng các khoản lót tay và tiền lương.

Một số đội bóng khác cũng được cho là đang muốn chen chân vào cuộc đua giành chữ ký của Mbappe. Có thể kể đến Man United - CLB vừa được Sir Jim Ratcliffe hứa sẽ đầu tư 300 triệu USD sau khi mua 25% cổ phần. Ngoài ra những tên tuổi như Bayern Munich, Arsenal hay Liverpool cũng đều đang theo sát diễn biến.

Mbappe năm nay 25 tuổi, đã chơi 2 trận chung kết World Cup, 1 lần giành ngôi vô địch và rộng đường phá kỷ lục ghi bàn World Cup của Klose (Mbappe 12 bàn, Klose 16 bàn). Tuy nhiên, chân sút người Pháp vẫn đang vô duyên với chiếc cúp danh giá bậc nhất cấp CLB là Champions League. Đây rõ ràng là mục tiêu mà Mbappe đang hướng tới trong tương lai gần.