Nóng: LĐBĐ Malaysia đề nghị FIFA giải trình, làm rõ vụ tuyển Indonesia được đá thêm phút bù giờ

Sự việc hi hữu xảy ra tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến dư luận tranh cãi gay gắt.

Vào sáng nay (2/10), LĐBĐ Malaysia (FAM) đã phát đi thông báo, yêu cầu FIFA làm rõ về thời gian đá bù giờ trận Indonesia gặp Bangladesh.

Trước đó, tranh cãi đã nổ ra vào tối qua khi trọng tài giơ biển báo bù giờ 2 lần, ban đầu là 2 phút, rồi lại đổi sang 7 phút. Và nhờ vào việc thời gian đá bù giờ được cộng thêm, tuyển Indoensia đã ghi 2 bàn ở phút 90+6 và 90+7, qua đó thắng 9-2 chung cuộc, tỉ số vừa đủ để họ nhất bảng A, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với Thái Lan.

Malaysia xếp dưới Indonesia do ghi ít bàn thắng hơn (9 so với 11).

Thông báo được LĐBĐ Malaysia (FAM) phát đi vào sáng nay có nội dung như sau:

“FAM đặc biệt quan tâm đến vấn đề thay đổi thời gian bù giờ trong trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh thuộc khuôn khổ giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Sân vận động Utama Gelora Bung Karno, Jakarta vào tối qua.

Cụ thể là việc thời gian bù giờ ban đầu được thông báo là 2 phút, nhưng sau đó lại được điều chỉnh thành 7 phút.

Trước những tình tiết liên quan đến sự việc này, FAM sẽ gửi yêu cầu chính thức tới FIFA để đề nghị làm rõ cơ sở, quy trình và các tình huống dẫn đến sự thay đổi về thời gian bù giờ nói trên.

FAM coi việc quản lý thời gian thi đấu một cách chính xác và nhất quán là yếu tố quan trọng trong công tác điều hành trận đấu cũng như tính toàn vẹn của giải đấu, đặc biệt là nhằm đảm bảo các trận đấu diễn ra công bằng, minh bạch và tuân thủ Luật Thi đấu cũng như các quy định của giải.

Vấn đề này cần được làm rõ do tầm quan trọng của trận đấu trong việc xác định thứ hạng chung cuộc tại Bảng A cũng như các đội giành quyền vào vòng chung kết.

Do đó, FAM trân trọng đề nghị FIFA xem xét lại các tình tiết liên quan đến sự việc và giải trình rõ ràng về quy trình mà các trọng tài đã thực hiện, bao gồm cả cơ sở cho việc điều chỉnh thời gian bù giờ.

FAM muốn nhấn mạnh rằng yêu cầu này không nhằm mục đích phản đối kết quả trận đấu hay đặt nghi vấn về phong độ hay thành tích của bất kỳ đội bóng nào. Thay vào đó, mục đích của yêu cầu là nhằm làm rõ quy trình và thủ tục điều hành trận đấu, qua đó đảm bảo tính minh bạch, nhất quán và rõ ràng trong việc áp dụng các quy định liên quan”.

Nỗi buồn của các cầu thủ Malaysia sau khi biết Indonesia ghi thêm 2 bàn và giành vé vào chung kết. (Ảnh: FAM)

Với việc xếp nhì bảng A, tuyển Malaysia sẽ chơi trận tranh giải Ba tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đối thủ của họ sẽ là đội nhì bảng B. Cặp đấu này sẽ được xác định sau khi hai trận Thái Lan gặp Philippines, Việt Nam gặp Pakistan kết thúc vào chiều nay.

Và với cục diện hiện tại, nhiều khả năng đối thủ của Malaysia sẽ là tuyển Việt Nam.