NÓNG: Indonesia sắp mời Louis van Gaal thay Patrick Kluivert?

Cựu HLV Manchester United, Louis van Gaal, hiện đang có khả năng trở thành HLV trưởng của đội tuyển Indonesia. Theo thông tin từ trang 433, ông Van Gaal dự kiến sẽ tổ chức một buổi họp báo vào ngày 20 tháng 10 năm 2025, nơi ông sẽ công bố một thông tin quan trọng liên quan đến tương lai của mình.

Sự chú ý đổ dồn vào Van Gaal sau khi Patrick Kluivert bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Indonesia. Kluivert đã phải rời ghế sau hai thất bại liên tiếp của Garuda tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ trong nỗ lực đưa đội tuyển đến sự kiện lớn này. Thời gian tại vị của ông Kluivert khá ngắn, chỉ khoảng chín tháng, từ khi ông được bổ nhiệm để thay thế Shin Tae Yong vào đầu năm 2025 đến khi bị sa thải vào giữa tháng 10.

Hiện tại, có nhiều tên tuổi được đề cập như những ứng viên cho vị trí HLV trưởng Indonesia, nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir, vẫn chưa có thông báo chính thức nào. Van Gaal, một HLV nổi tiếng với phong cách cầm quân sắc bén và tính cách đặc biệt, không phải là lần đầu tiên được nhắc đến với tuyển Indonesia. Trước đây, ông cũng đã nằm trong danh sách ưu tiên cho chức danh này trước khi Kluivert được bổ nhiệm.

Van Gaal nổi tiếng với nhiều thành công trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài hơn ba thập kỷ. Ông đã từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như Ajax, Barcelona, Bayern Munich, và Manchester United, với thành tích xuất sắc, bao gồm chức vô địch Champions League cùng Ajax năm 1995 và đưa Hà Lan tiến vào bán kết World Cup 2014.

Sự quay trở lại của Van Gaal có thể mang đến hy vọng mới cho đội tuyển Indonesia trong bối cảnh hiện tại. Sau khi bị loại khỏi World Cup 2026, mục tiêu gần nhất của họ sẽ là tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.