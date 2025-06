Nóng hơn mùa hè, không cần bikini bốc lửa Louis Phạm vẫn “đốt mắt” dân tình với vóc dáng trên sân golf

Từng là một vận động viên thể dục dụng cụ tài năng, Louis Phạm nay đã lột xác thành một gương mặt nổi bật trong giới sáng tạo nội dung. Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái tự tin, cô còn ghi điểm mạnh nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng vóc dáng quyến rũ.

Mỗi lần xuất hiện, Louis Phạm lại khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút. Gương mặt hài hòa với sống mũi cao, đôi mắt sáng và nụ cười luôn tạo cảm giác gần gũi, trẻ trung. Đặc biệt, vóc dáng "đồng hồ cát" với vòng eo thon gọn, bờ vai nhỏ và làn da sáng mịn chính là lợi thế giúp cô dễ dàng chinh phục mọi phong cách thời trang từ nữ tính dịu dàng đến năng động, cá tính.

Gần đây, Louis Phạm tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện đồ thể thao khoe dáng trên sân golf. Trong bộ outfit bó sát đơn giản nhưng tinh tế, cô khoe trọn vóc dáng săn chắc, nuột nà. Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, chỉ vài khoảnh khắc nhẹ nhàng cùng gậy golf cũng đủ để cô trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều cư dân mạng nhận xét cựu VĐV TDDC không chỉ mang đến cảm giác "rich kid vibes" mà còn toát lên thần thái của một cô nàng hiện đại, biết yêu bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Louis Phạm ngày nắng nóng vẫn ra sân golf

Louis Phạm ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ

Sau thời gian vắng bóng do ồn ào cá nhân, Louis Phạm đã tái xuất với hình ảnh hoàn toàn mới khi tham gia một sự kiện từ thiện. Diện bộ suit màu be trang nhã, kết hợp cùng túi xách mini Hermès và lối trang điểm nhẹ nhàng, Louis ghi điểm với diện mạo thanh lịch, chững chạc và trưởng thành hơn hẳn so với phong cách trẻ trung thường thấy trước đây.

Tại sự kiện, cô được ban tổ chức trao tặng bảng tri ân “Tấm lòng vàng” nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác thiện nguyện. Đây không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực của Louis Phạm trong việc hoạt động vì cộng đồng, mà còn là bước đi quan trọng giúp cô lấy lại thiện cảm sau ồn ào "phông bạt" từng gây tranh cãi vào năm 2024. Trước đó, Louis đã công khai xin lỗi và thừa nhận sai lầm khi bị phát hiện thổi phồng số tiền ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Lần xuất hiện này cho thấy Louis Phạm đang từng bước xây dựng lại hình ảnh với sự nghiêm túc và chân thành, hướng đến một hình ảnh của mọt KOL không chỉ có nhan sắc và tài năng mà còn có lòng nhân ái và trách nhiệm với xã hội.

Ngoài ngoại hình thu hút, Louis Phạm còn gây chú ý bởi chuyện tình với một chàng trai Việt kiều. Cô nàng từng công khai chia tay Paul Lê sau khoảng 3 tháng yêu xa, với lý do chính là khoảng cách địa lý. Cô chia sẻ trên truyền thông rằng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, thường xuyên trò chuyện và ủng hộ nhau dù không còn là người yêu.

Sau khi xác nhận chia tay vào đầu tháng 4/2025, Louis Phạm và bạn trai Việt kiều Paul Lê đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ với loạt động thái mới, dấy lên nghi vấn cả hai đang “nối lại tình xưa”. Gần nhất, cô nàng thoải mái vào thả tim và bình luận khen bạn trai cũ đẹp trai. Những ẩn ý này khiến dân tình chàng thêm chắc rằng cả hai đã “gương vỡ lại lành”.